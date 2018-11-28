شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيلسوف يحذر: استعمار المريخ لن ينقذ البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ادعى فيلسوف متقاعد يدعى آدم مورتون أن الاستعمار البشرى للمريخ ليس هو الحل فى إنقاذ جنسنا وضمان بقائنا على المدى الطويل، مؤكدا أن الهجرة إلى الكواكب الأخرى كان يمكن أن تكون كارثية لطول عمر البشرية.

وأوضح مورتون فى مقال بمجلة "نيوزويك" أن هذا الاستعمار يمكن أن يؤدى إلى حرب بيولوجية ونووية على الأرض والكوكب الأحمر، وظهور روبوتات قاتلة، والخراب البيئى لكوكبنا الأصلى.

وأكد البروفيسور مورتون أنه إذا نجحت دولة واحدة فى الانتقال إلى المريخ، فإنها قد تشعل حربًا على الأرض، حيث تشكك دول أخرى فى دوافعها، وإذا كانت الحرب ستحدث مرة أخرى على الأرض ، فإن الأشخاص الذين يقيمون على بعد ملايين الأميال على سطح المريخ من المحتمل أن يتحملوا الصراع كذلك، ومن شأن حرب لاحقة على الكوكب الأحمر أن تجعل من جهد الاستعمار بلا جدوى.

أما الشاغل الثانى للأكاديمى المتقاعد هو تطوير الذكاء الاصطناعى الذكى والروبوتات وتطبيقاتها فى الفضاء، إذ يتطلب الانتقال إلى كوكب آخر كميات هائلة من الأنظمة الآلية، وهذا المستوى من الاعتماد على أنظمة الكمبيوتر يثير القلق، كما يدعى الأستاذ مورتون.