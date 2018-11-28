شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا ترصد إطلاق صاروخ روسى من كوكب الأرض.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تتوقف وكالات الفضاء، عن إبهارنا بالمستجدات والاكتشافات التى تحققها فى مجال الفضاء، وكشف طبيعة الحياة على المريخ والقمر، وكشف طبيعة الفضاء الخارجى.

وكالات الفضاء العالمية حققت انجازات ونجاحات كبيرة، فى تطوير بناء المحطات الدولية، لمراقبة الفضاء، ورصد الحياة والنشاط الذى يخص كوكب الأرض.

محطة الفضاء الدولية، سجلت فيديو مميز، يرصد إطلاق صاروخ MS-10 الروسى وهو متجه نحو الفضاء، ويظهر الصاروخ بقوة دفع كبيرة لمقاومة الجاذبية ومغادرة كوكيب الأرض.