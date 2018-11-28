الأرصاد تعلن عن موعد تزايد فرص سقوط الأمطار على محافظات الجمهورية

ندى فتح الله

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن تلك الفترة تشهد جوا خريفيا معتدلا على أغلب أنحاء الجمهورية نهارًا، مشيرًا إلى أنه يصبح مائلًا للبرودة ليلًا.

وحذر "عبد العال"، في مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق، خاصة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية.

وأضاف أنه اعتبارًا من غد، الخميس، سوف تتزايد فرص سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وبعض محافظات سلاسل جبال البحر الأحمر، مشيرًا...