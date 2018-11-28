تكنولوجيا: الآن Fortnite تدعم معدل تحديث 60 إطار لكل ثانية على منصة iOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلق اليوم تحديث جديد من لعبة Fortnite على منصة iOS، تأتي بمميزات جديدة لدعم معدل تحديث للإطارات يصل إلى 60 إطار لكل ثانية.

يأتي التحديث الجديد للعبة Fortnite ليدعم أحد المميزات التي قدمت في إصدارات الأيفون الأخيرة iPhone XS و iPhone XS Max وiPhone XR حيث يمكن لمستخدمي اللعبة الآن التمتع بتحديث أسرع للإطارات يصل إلى 60 إطار لكل ثانية.

وقد جاءت الإصدارات السابقة من لعبة Fortnite بمعدل تحديث يتراوح بين 20 إلى 30 إطار لكل ثانية فقط، بما يتوافق مع مواصفات أغلب إصدارات الهواتف الذكية، لكن الآن سيكون لدى المستخدمين إختيار أخر في إعدادات الرسوم المسبقة في اللعبة.

يذكر أن إرتفاع معدل التحديث للإطارات في اللعبة سيقدم تجربة أسرع في الإستجابة للتنافس في اللعبة على شبكة الإنترنت لمالكي هواتف iPhone XS و iPhone XS Max وiPhone XR، إلا أن تعليقات بعض مستخدمي هواتف iPhone XR تشير إلى إرتفاع حرارة الهاتف وإستنفاذ البطارية بشكل سريع مع الإختيار الجديد في معدل التحديث.

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