شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زوكربيرج: مستخدمو فيس بوك تبرعوا بـ100 مليون دولار خلال يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف "مارك زوكربيرج" أن مستخدمى الشبكة الاجتماعية تمكنوا من جمع أكثر من 100 مليون دولار فى يوم واحد، وذلك فى شكل تبرعات يوم الثلاثاء الماضى، حيث تم توجيه هذه التبرعات لقضايا وأزمات يهتم بها المستخدمون.

وتوجه الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك فى منشور له عبر صفحته الخاصة بالشكر لكل المستخدمين الذين يهتمون بمن حولهم ويسعدونهم فى الأزمات المختلفة.

وكانت شبكة فيس بوك قد أطلقت فى ديسمبر 2017، أداة جديدة تتيح لمستخدمى الموقع جمع التبرعات للأعمال الخيرية والمشاركة فى القضايا، التى يريدون دعمها، وذكر زوكربيرج حينها أن الموقع سيتيح هذه الخدمة مجانا، وأنه سيتم تحويل حصيلة التبرع إلى الجهات التى تم التبرع لها مباشرة، كما أضافت الشركة زرا جديدا إلى نافذة الموقع باسم "دونيت" أو "تبرع" ليتيح طريقة سريعة وغير معقدة لجمع التبرعات.