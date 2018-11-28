أفضل 5 تطبيقات لمهندسي الإلكترونيات على نظامي التشغيل أندرويد وiOS

عادةً ما يحتاج مهندسو الإلكترونيات إلى طرق سهلة وسريعة لتصميم واختبار الدوائر الإلكترونية التي يقومون بتنفيذها، وعند بحثنا وجدنا عدة تطبيقات متخصصة لتحقيق ذلك من خلال الهواتف الذكية.

ورد في آخر الإحصائيات الخاصة بعدد التطبيقات المتاحة للتنزيل على متجري التطبيقات آب ستور وجوجل بلاي أن متجر آب ستور App Store يحتوي على 2 مليون تطبيق متاح للمستخدمين، ومتجر جوجل بلاي يحتوي على 2.1 مليون تطبيق متاح للمستخدمين من بينهم ما يصل إلى 2000 تطبيق لمهندسي الإلكترونيات والهواة، وبما أن البحث عن أفضل التطبيقات خلال هذه العدد الكبير قد يكون عملًا مرهقًا، فسنقوم اليوم باستعراض أفضل 5 تطبيقات لمهندسي الإلكترونيات والتي تساعدهم في قياسات العناصر الإلكترونية وتصميم الدوائر واختبارها وما إلى ذلك:

1- تطبيق Electrodriod

يُعتبر تطبيق Electrodriod من أفضل التطبيقات في مجال الإلكترونيات حيث أنه يقدم لك مجموعة رائعة من الأدوات والمراجع الإلكترونية والتي تناسب جميع المستخدمين على اختلاف مستوياتهم المعرفية في مجالات الكهرباء والإلكترونيات، حيث يمكن استخدام التطبيق بواسطة أي مستخدم عادي، أو هواة الإلكترونيات، أو مهندسي الإلكترونيات المحترفين.

يمكن أن يُستخدم هذه التطبيق للأغراض التعليمية حيث يمكن أن يعتمد عليه طلبة الهندسة الإلكترونية والهواة في تعلم أساسيات الإلكترونيات والتعرف على العناصر الإلكترونيات المختلفة وكيفية قياسها وطرق توصيلها، و يمكن أن يعتمد عليه المهندسين المحترفين في الإطلاع على كل ما هو جديد في المجال فهو يتضمن اللوحات التطويرية الشهيرة مثل Raspberry Pi ولوحات الأردوينو Arduino ولوحة إنتل إديسون Intel Edison.

يمكنك من خلال التطبيق حساب قيم المقاومات الكربونية ذات الشرائط اللونية أو حساب قيم مقاومات السطحية من نوع SMD أو إجراء حسابات كهربائية مختلفة عبر قانون أوم، وغير ذلك الكثير. وهذا مفيد للغاية لمصممي الدوائر الكهربائية والإلكترونية الذين يريدون الحصول على حسابات سريعة ودقيقة للعناصر الإلكترونية التي تُستخدم في تصميم الدوائر.

كما يمكنك التعرف على أجهزة قياس العناصر الإلكترونية المختلفة مثل الأفوميتر وكيفية استخدامها، كما يمكنك من خلاله التعرف على أنواع الوصلات والمنافذ المختلفة مع أشكالها مثل وصلات USB و HDMI أو المنفذ التسلسلي Serial Port، وغيرها الكثير، ويتيح لك التطبيق الإطلاع على ملفات الداتا شيت Datasheet الخاصة بالعنصر الإلكترونية.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي نظام أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي، ولكن هناك نسخة ذات اشتراك مدفوع خالية من الإعلانات وتضم ميزات وإمكانيات أكثر يمكنك تحميلها من هنا.

التطبيق متوفر على متجر آيتونز لمستخدمي آيفون وآيباد بسعر 3.99 دولار ويمكنك تحميله من هنا.

2- تطبيق iCircuit

يعتبر تطبيق iCircuit من أفضل التطبيقات في مجال رسم الدوائر الإلكترونية والكهربائية، فهو أداة مثالية للطلاب والهواة والمهندسين، يمكنك استخدامه كما تفعل مع أي برنامج CAD لإضافة العناصر، وربطها معًا، وتعيين خصائصها، لكن iCircuit يختلف عن برامج CAD الأخرى لأنه يعتبر محاكي simulator حيث يقدم لك محاكاة للعمل مع الدائرة الحقيقية.

هناك أكثر من 30 عنصرًا يمكنك استخدامها لإنشاء دوائرك، فالتطبيق لديه كل شيء من المقاومات البسيطة، إلى الترانزستورات MOSFETs، والدارات المتكاملة ، كما لا تقتصر وظيفته على تصميم ورسم الدوائر فقط بل يقوم أيضًا بإضافة وظائف وخواص معينة واختبارها، مثل فحص الفولتية والتيارات واكتشاف المشاكل وحلها.

للأسف هذا التطبيق غير متاح على جوجل بلاي لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد، ولكنه متوفر على عدة متاجر أخرى منها متجر آيتونز بسعر 9.99 دولار ويمكنك تحميله من هنا، ومتجر مايكروسوفت بسعر 3.99 دولار ويمكنك تحميله من هنا.

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3- تطبيق Blynk

يُعد تطبيق Blynk من أكثر التطبيقات التي تتيح لك التحكم في الدوائر الإلكترونية باستخدام الهواتف الذكية حيث يسمح للمستخدمين بالتحكم في الدوائر الإلكترونية التي تم تنفيذها بلوحات مثل الأردوينو Arduino ، والراسبيري باي Raspberry Pi وESP8266، والميكروكنترولر microcontrollers وذلك من خلال هواتفهم الذكية اعتمادًا على الإنترنت للاتصال بالأجهزة.

يتيح التطبيق للمستخدم إنشاء واجهات رسومية للمشاريع باستخدام عناصر واجهة مستخدم مثل الأزرار والرسوم البيانية وشاشات العرض والمزيد عن طريق سحب الأدوات و إفلاتها.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

4- تطبيق Every Circuit

يُعتبر تطبيق Every Circuit من أفضل تطبيقات بناء ومحاكاة الدوائر الإلكترونية، حيث يتيح للمستخدم فهم كيفية تصميم الدوائر الإلكترونية المختلفة وكيفية عملها مع وجود مكتبة ضخمة من المكونات.

يتميز التطبيق بواجهة مستخدم بسيطة ويسهل التعامل معها، ويمكنك من خلاله تصميم الدوائر الإلكترونية والكهربية واختبارها بشكل مباشر وسريع، مع إمكانية حفظ وتحميل الرسم التخطيطي للدائرة circuit schematic، وتتبع قيمة الجهد والتيار في الدوائر وتوجيه الأسلاك لإجراء أي تعديلات ترغب فيها على الدوائر لحظيًا، وكذلك استخدام الأوسيلوسكوب Oscilloscope لتعيين قيمة الجهد والتيار من خلال المنحنيات I-V curves.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي ومستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

5- تطبيق Electronic Toolkit

يعتبر تطبيق Electronic Toolkit من أفضل التطبيقات المتاحة لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات حيث أنه يعد أداة رائعة لحساب القيم المجهولة في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية.

من خلال هذا التطبيق يمكنك التعامل مع كافة العناصر الإلكترونية، وحساب القيم التي تريدها لإنشاء الدوائر، كما يمكنك الاتصال بوحدة بلوتوث Bluetooth مثل HC-05 للربط بلوحات الأردوينو Arduino أو غيرها من وحدات التحكم الدقيقة.

يتمتع التطبيق بواجهة مستخدمة سهلة وبسيطة، وقد وصل عدد مستخدمي هذا التطبيق إلى 1 مليون مستخدم.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، كما يوجد منه نسخة مدفوعة خالية من الإعلانات وبها مزايا أكثر.