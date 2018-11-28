تكنولوجيا: TSMC تستمر في تصنيع رقاقة 7 نانومتر بعد خفض إنتاج ابل من جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عادت شركة ابل من جديد لخفض إنتاج هواتف الأيفون التي أطلقت في 2018، ومع تأثر الكثير من الشركات الموردة، إلا أن TSMC تستمر في تصنيع رقاقات 7 نانومتر إستعداداً لشحنها في 2019.

أثر قرار شركة ابل بخفض إنتاجها من هواتف iPhone XSو iPhone XS Max وiPhone XR من جديد على الشركات الموردة لمكونات وتقنيات الهواتف، حيث تأثرت شركات مثل Largan Precision التي تورد عدسات الكاميرات بشكل كبير.

وقد كانت TSMC واحدة من الشركات الموردة لرقاقات معالج A12 المميزة بدقة تصنيع 7 نانومتر، والتي شهدت أيضاً خفض في أوامر الشحن للرقاقات بشكل تدريجي، إلا أن الشركة مستمرة في تطوير رقاقات بدقة تصنيع 7 نانومتر خلال الفترة القادمة، بالرغم من خفض إنتاج ابل.

ومن المقرر أن تورد TSMC رقاقات بدقة تصنيع 7 نانومتر لكلاً من هواوي مع رقاقة Kirin 980 التي تدعم إصدارات هواوي من هواتف Mate 20، بينما تبدأ الإنتاج الضخم من رقاقات Snapdragon 8150 لكوالكوم في بداية 2019، والتي تأتي أيضاً بدقة تصنيع 7 نانومتر.

ومن المقرر أن تدعم رقاقات كوالكوم القادمة إصدارات سامسونج من هواتف Galaxy S10 المميزة في بعض نماذج الهاتف، كما تستمر شركة TSMC في حجز أوامر لإنتاج رقاقات 7 نانومتر لكلاً من Broadcom، وXilinx وأيضاً Nvidia.

وتشير التوقعات إلى أن رقاقات المعالج بدقة تصنيع 7 نانومتر تشغل الآن نسبة 10% من إيرادات TSMC، مع توقعات أن تصل إلى نسبية 20% خلال العام المقبل.

المصدر