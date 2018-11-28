شركة HTC تقول أنها لم تستلم بعد، وترفض الإنسحاب من سوق الهواتف الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - نحن على يقين من أن الكثيرين يتساءلون عما سيحدث لشركة HTC. كانت الشركة في السابق واحدة من اللاعبين الرئيسيين في سوق الهواتف الذكية وكانت تحصد قدر هائل من المبيعات بعدما نجحت في جعل علامتها التجارية ومنتجاتها أكثر إقناعًا من العلامات التجارية الأخرى، ولكن على مر السنين بدأت هذه الشركة التايوانية في التراجع مما سمح للآخرين، بما في ذلك الشركات الصينية بتخطيها.

حتى أن الشركة باعت فريقها المسؤول عن تصميم وتطوير هواتفها الذكية لشركة جوجل، وبالتالي هذه الصفقة دفعت العديد من الأشخاص للتكهن بأن شركة HTC ربما تفكر في الإنسحاب من سوق الهواتف الذكية. ومع ذلك، هذا ليس هو الحال بالضرورة، لأنه صدر مؤخرًا تقرير جديد من موقع DigiTimes استبعدت فيه شركة HTC فكرة أنها ستخرج من سوق الهواتف الذكية، وقالت أنها لا تزال تملك خططًا لإصدار عدة أجهزة.

ووفقا لموقع DigiTimes، فقد صرح بالقول : ” أكدت شركة HTC على أنها ستواصل تعزيز نشاطها في مجال الهواتف الذكية من خلال إطلاق طرازات جديدة في نهاية العام 2018 وفي أوائل العام 2019 “. كما يبدو أن شركة HTC أبدت إهتمامًا بتكنولوجيا الجيل الخامس 5G أيضًا. ” بالإضافة إلى مواصلة تحسين منصة الواقع الإفتراضي وإثراء محتوى الواقع الإفتراضي والواقع المعزز الخاص بها، قالت شركة HTC أنها ستبذل جهودًا أيضًا لدمج التقنيات ذات الصلة، بما في ذلك الذكاء الإصطناعي والبلوكشين وشبكات الجيل الخامس 5G لإطلاق سلسلة جديدة من الأجهزة من أجل عصر 5G “.

كانت هناك شائعات تشير إلى أنه قد لا يتم إطلاق الهاتف HTC U13 في العام المقبل، وقد تردد آنذاك أن شركة HTC تفكر في إطلاق هاتف ذكي من الفئة المتوسطة بدلا من هاتف رائد، ولكننا سننتظر ونرى.