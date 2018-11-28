أسعار iPhone قد تشهد المزيد من الإرتفاع في الولايات المتحدة مستقبلاً بسبب قرار الحكومة الأمريكية

فاطمة أيت طالب - دبي - كما سمع العديد منكم، فالولايات المتحدة الأمريكية تخوض حربًا تجاربة مع الصين. ونتيجة لذلك، قد ينتهي المطاف بالمستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية بدفع الكثير من الأموال لشراء المنتجات التي يتم إستيرادها من الصين، وهذا ما ستواجهه الكثير من الشركات الأمريكية التي تميل إلى اللجوء إلى الصين لإحتياجاتها الصناعية.

في الواقع، وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فقد ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه في حالة إذا لم تؤثي القمة القادمة مع الرئيس الصيني Xi Jinping ثمارها، فمن الممكن أن تقوم إدارته بفرض ضريبة إستيراد بنسبة 10 في المئة على المنتجات المستوردة من الصين، وقد يكون iPhone أحد المنتجات التي قد تتأثر بذلك.

وبالنظر إلى تكلفة هواتف iPhone هذه الأيام، فإن ضريبة الإستيراد البالغة 10 في المئة ستجعلها أكثر تكلفة من ذي قبل، بالإضافة إلى أننا متأكدون تمامًا من أن شركة آبل لن تستوعب هذه التكاليف الإضافية مما يعني أن هواتف iPhone ستصبح أكثر تكلفة من ذي قبل. وكما أشار موقع Apple Insider، فقد تمكنت شركة آبل بنجاح من الإفلات من هذه الضرائب في الماضي، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكانها الإفلات هذه المرة أيضًا أم لا.

معظم الشركات الأمريكية تقوم بتصنيع منتجاتها في الصين، فشركة آبل على سبيل المثال تشتهر بالعمل مع شركات مثل فوكسكون. وعلى ذكر شركة فوكسكون، فقد ذكرت هذه الأخيرة في وقت سابق أنها تخطط لإفتتاح مصانع خاصة بها في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان ذلك سينقذ الشركات من ضريبة الإستيراد المرتفعة أم لا.