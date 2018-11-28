مايكروسوفت تتخطى آبل لفترة وجيزة لتصبح الشركة الأمريكية الأكثر قيمة

فاطمة أيت طالب - دبي - لفترة وجيزة خلال يوم الإثنين، نجحت شركة مايكروسوفت في تخطي شركة آبل لتصبح الشركة الأكثر قيمة في الولايات المتحدة الأمريكية. ونجحت القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت في بلوغ 813 مليار دولار أمريكي يوم الإثنين الماضي متفوقة بذلك على القيمة السوقية لشركة آبل بنحو 1 مليار دولار أمريكي. ومع الأخذ بعين الإعتبار أن القيمة السوقية لشركة آبل كانت قد بلغت 1 تيريليون دولار أمريكي، فقد تراجعت القيمة السوقية للشركة كثيرًا في الأونة الأخيرة بسبب الأداء المتواضع للهواتف الذكية الأحدث من الشركة في السوق، بما في ذلك iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone XR.

لا ينبغي أن نقول بأن شركة مايكروسوفت لم تواجه أي تحديات في الآونة الأخيرة، ولكن أبل كانت بالكاد قادرة على التعامل مع المستثمرين. تباطأ نشاطها في مجال الهواتف الذكية نظرًا لوجود قائمة معقدة جدًا من العوامل، ولكنها حاولت تعويض إنخفاض الأرباح عن طريق رفع متوسط سعر هواتف iPhone خلال كل عام مع التركيز أيضًا على بيع الخدمات التي تستند على مفهوم الاشتراك مثل iCloud و Apple Music.

من ناحية أخرى، تعمل مايكروسوفت بشكل جيد مع خدمات Azure السحابية ونظام الاشتراك في Office 365 بينما يشهد قسم الألعاب ( Xbox ) في شركة مايكروسوفت تنبؤات قوية بفضل نظام الاشتراك الشهري الخاص بـ Xbox All Access. وعلى نفس المنوال، يشاع أن كل من Sony ومايكروسوفت تعتزمان إطلاق أجهزة ألعاب منزلية جديدة في العام المقبل أو في العام 2020.

نحن نتوقع ربع رابع مثير جدا للاهتمام هذا العام. طرحت شركة آبل مؤخراً مجموعة جديدة من الأجهزة، بما في ذلك iPad Pro 2018 و Mac Mini 2018 و MacBook Air 2018 التي تأتي في الوقت المناسب لموسم التسوق. وعلاوة على ذلك، فالشراكة الأخيرة مع متجر أمازون لبيع أجهزة آبل ستساعد أيضًا على تعزيز المبيعات، ونحن نتطلع لمعرفة ما إذا كانت مبيعات هواتف iPhone الجديدة ستتعزز قبل نهاية هذا العام.