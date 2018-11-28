شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من أمازون لساوند كلاود.. تعرف على جنسيات خدمات التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يرى البعض أن وادى السيليكون بولاية كاليفورنيا الأمريكية هو الموطن الأبرز لشركات التكنولوجيا الضخمة مثل جوجل وفيس بوك، إلا أن سان فرانسيسكو ليست أكثر المدن ابتكارًا فى العالم، حيث كشفت مؤسسة الأبحاث السوقية 2thinknow عن تقرير يوضح أبرز المدن الحاضنة لشركات التكنولوجيا فى العالم، وفيما يلى نعرض أبرز جنسيات شركات التكنولوجيا المختلفة والمدن والدول الحاضنة لها كما يلى: - موسكو "روسيا" .. تحتضن محرك البحث Yandex. - هلسنكى، فنلندا .. تضم شركات نوكيا Rovio Entertainment - أوساكا، اليابان.. تضم شركتى باناسونيك وشارب. - أوكلاند، كاليفورنيا.. تمتلك باندورا وAsk.com. - ميلان، إيطاليا .. تضم 505 Games. - بكين، الصين .. تضم بايدو، ولينوفو، وويبو. -اوسلو، النرويج.. تضم Opera Software. -أوستن، تكساس .. تضم "ديل" وIndeed. -ستوكهولم، السويد.. تضم سبوتيفاى واريكسون وكينج المالكة لكاندى كراش. - امستردام هولندا .. تمتلك Booking.com -سياتل، واشنطن .. تمتلك شركات أمازون - برلين، المانيا .. تمتلك شركات ساوند كلاود. - باريس، فرنسا .. تضم خدمة Deezer و ديلى موشن. - لو أنجلوس، كاليفورنيا .. تضم شركات سناب وسبيس إكس وRiot Games. - نيويورك .. تضم شركات Verizon وIBM Watson - وادى السيليكون، كاليفورنيا.. يضم شركات " أبل، جوجل، فيس بوك، HP، انتل، تسلا، نت فليكس، ...".

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