شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالأرقام.. التطبيقات الـ10 الأكثر استخداما للتسوق بـ "البلاك فرايدى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير سابقة أن حوالى 33.5% أو ما يعادل 2.1 مليار دولار من مبيعات "الجمعة السوداء" عبر الإنترنت جاءت من الهواتف الذكية، إلا أن أحدث تقرير صادر عن Sensor Tower كشف أن تطبيقات التسوق العشرة الأولى فى متجر آب ستور التابع لأبل قد أضافت 500 ألف مستخدم جديد يوم الجمعة الماضية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16.3% مقارنة بعدد المستخدمين الذين زاروا أول عشرة تطبيقات تسوق فى العام الماضى.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فبشكل عام، ارتفع عدد عمليات تثبيت تطبيقات التسوق الجديدة على App Store بنسبة 9٪ من عام 2017 ليصل إلى 1.8 مليون، وقد كانت الزيادة فى التركيبات الجديدة لتطبيقات التسوق على متجر آبل بقيادة أمازون، حيث حصلت على 115 ألف مستخدم جديد خلال الجمعة السوداء، ونعرض ترتيب التطبيقات كما يلى:

1 - أمازون .. حصل على 115 الف مستخدم جديد.

2 - وول مارت.. حصل على 95 ألف مستخدم جديد.

3 - تطبيق Target .. تمكن من جذب 62 ألف مستخدم جديد.

4- تطبيق Wish.

5- تطبيق Best Buy.

6- تطبيق eBay.

7- تطبيق Offer Up.

8- تطبيق Fashion Nova.

9- تطبيق Macy.

10- JCPenney.