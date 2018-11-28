شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تقدم دروسا تعليمية لـتقنيات "تعلم الآلة" مجانا لأى شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت عملاق التجارة الالكترونية "أمازون" اليوم عن إتاحة دورات "تعلم الآلة" التى تستخدمها لتدريب مهندسيها، لجميع المطورين الذين قاموا بالتسجيل على منصة AWS مجانًا.

ووفقا لما نشره موقع TNW الهولندى، فكان هذا البرنامج متاحًا فى السابق لموظفى أمازون فقط، ولكن يمكن الآن لأى شخص الاستفادة منه دون دفع مقابل، وذلك من خلال الاشتراك فى الخطة مجانية لـ Amazon Web Services، وهى تضم 30 دورة فى المجموع، مع أكثر من 45 ساعة من المواد الدراسية، والفيديو، والاختبارات المعملية.

من جهتها تقول الشركة إن محتواها يستهدف المبتدئين، والمطورين المتقدمين، والجميع، إذ تستهدف الشركة أربع مجموعات مع هذا البرنامج وهم: المطورين، علماء البيانات، مهندسى منصات البيانات، والمتخصصين فى الأعمال، كما قالت أمازون إن الدورة تبدأ بمفاهيم أساسية، وتعتمد على أمثلة واقعية، حيث يقدم كل من دروس المستوى التأسيسى بالإضافة إلى المزيد من التعليمات المتقدمة.

وفى حين أن الدورات مجانية، سيحتاج المطورون إلى الدفع مقابل الخدمات السحابية التى يستخدمونها فى الاختبارات المعملية، كذلك هناك أيضًا اختبار سيحصل من خلاله المتلقى على شهادة "AWS Certified Machine Learning – Specialty" بسعر 300 دولار، وبصرف النظر عن هذه الدورة للأشخاص المهتمين بتعلم الآلة، فقد أصدرت شركة أمازون أداة العام الماضى تسمى Sage maker لمساعدة المطورين على بناء ونشر تطبيقات التعلم الآلى بسهولة أكبر.