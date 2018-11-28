شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تبدأ ببناء شمس صناعية تصل حرارتها لـ 100 مليون درجة مئوية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شمس صناعية تبنيها الصين، حرارتها تصل لـ100 مليون درجة مئوية، وهو ما يعادل 6 أضعاف مركز الشمس الحقيقية.
العلماء يعتقدون أن هذه الحرارة، هي الأمثل لحدوث الاندماج النووي. لكن الأهم بالنسبة لهم هو الحفاظ عليها لوقت طويل
"الشمس الصينية" صُممت لتحاكي تفاعلات الشمس كجزء من مشروع لتحويل الهيدروجين إلى كميات هائلة من الطاقة قليلة التكلفة.
تفاصيل أكثر عن هذه الشمس وفوائدها في هذا الفيديو.
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