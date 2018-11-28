شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على ما يبدو أن شركة جوجل ترغب فى تسهيل عثور مستخدمى الخرائط على الأماكن التى تناسب احتياجاتهم، وهو ما دفع الشركة لإضافة ميزة جديدة تماما تتيح لمستخدمى خرائط جوجل إضافة علامات "هاشتاج" فى التقييمات التى يكتبونها.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فإن الميزة الجديدة قد تم طرحها بالفعل إلى أجهزة أندرويد، إلا أن جوجل لم تعلن عنها سوى للأعضاء المشتركين فى برنامج Google Maps' Local Guides program أو المرشدين المحليين، حيث تم إعلامهم من قبل جوجل، أنهم يمكنهم الآن إضافة هاشتجات مختلفة إلى تعليقاتهم القديمة، بالإضافة إلى التعليقات الجديدة.

وسيكون بمقدور المستخدمين إمكانية تضمين أى هاشتاج يصف بشكل أفضل الأماكن التى يزورونها حسب رؤيتهم.

ومن المنتظر ألا تقتصر ميزة الهاشتاجات على المطاعم فقط، حيث إن كل موقع تحدده خرائط جوجل كمهمة سيسمح للمستخدمين بتضمين علامات التصنيف فى مراجعاتهم، إلا أنه ليس من المعروف حتى الآن متى ستصل هذه الميزة لمستخدمى iOS فى الوقت الراهن.