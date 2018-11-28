كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “BeraShield” حافظة ذكية ومتعددة الوظائف للهواتف الذكية

متابعة-سنيار: ابتكر Smart Guardians حافظة هواتف ذكية متعددة الوظائف لا تحمي هاتفك الذكي فحسب، بل يمكنها أيضا شحنه بسرعة باستخدام “بطارية لاسلكية مضادة للماء”.

تم تصميم الهيكل الخفيف الوزن من التيتانيوم، وهو يوفر غلافًا قويًا وغير قابل للكسر والذي يتضمن أيضًا فتحات لبطاقات الائتمان وتصميم نحيف جدًا و يوفر حماية قصوى للهاتف الذكي.

تم تصميم حافظة BeraShield بشكل مريح، وهي مصنوعة من التيتانيوم المقاوم للتآكل، وهو أخف المعادن وزنا في العالم، كما أن تقنية المعالجة الحرارية الخاصة الحاصلة على براءة اختراع والمطبقة على معدن التيتانيوم النقي لا تعوق إشارة الهاتف المحمول على الإطلاق.

تم طرح حافظة BeraShield عبر Kickstarter هذا الأسبوع، وهي متوفرة للدعم مع تعهدات تبدأ من 78 دولارًا أو ما يقرب من 61 جنيهًا إسترلينيًا، وإذا سارت الأمور بشكل جيد، فمن المتوقع أن يبدأ شحنها إلى الداعمين خلال يناير / فبراير 2019.