شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد تصدرها القيمة السوقية الأعلى.. أبل تنتصر على مايكروسوفت من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من جديد عادت شركة أبل للحصول على لقب الشركة ذات القيمة السوقية الأعلى فى العالم بقيمة تبلغ 822 مليار دولار، وذلك على أعقاب تمكن مايكروسوفت من التفوق عليها.

فبعد أكثر من 8 سنوات، تمكنت شركة مايكروسوفت من تخطى شركة أبل فيما يتعلق بالقيمة السوقية الإجمالية، إذ وصلت قيمة شركة مايكروسوفت حوالى 812.93 مليار دولار، بينما وصلت القيمة السوقية لشركة أبل حوالى 812.60 مليار دولار، وهو ما يجعل الصراع يشتد بين الشركتين نحو عرش القيمة الأعلى بالعالم، إلا أن هذا الإنجاز لم يدم طويلا، حيث عادت شركة أبل لمركز الصدارة بقيمة سوقية 822 مليار دولار.

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى، فإن هذا اللقب أو القيمة السوقية مؤقتا، لكن بالرغم من ذلك تعتبر فرصة للمنافسة بين الشركتين، خاصة وأن آبل تمكنت من تجاوز مايكروسوفت لأول مرة فى عام 2010 وبعدها تراجعت مايكروسوفت بشكل كبير، إلا أن عودتها إلى القيمة السوقية الأعلى يعبر عن عملها الكبير مؤخرًا بتقديم خدمات وتقنيات منوعة لمنافسة شركات مثل جوجل وأبل .

فيما جاء تراجع شركة أبل من حيث القيمة السوقية، بعد انخفاض أسهمها بنحو 300 مليار دولار، وذلك بعد أن سبق وتخطت التريليون دولار قبل ثلاثة أشهر، أما فيما يتعلق بشركة مايكروسوفت فقد نجحت فى الوصول إلى القيمة السوقية الأعلى عبر خدماتها وأنظمة تشغيلها وأجهزتها، لكن بعيدًا عن سوق الهواتف الذكية والذي فشلت فيه.