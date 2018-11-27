شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7 دول أوروبية تعلن الحرب على جوجل وتتهمها بتتبع مواقع المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت هيئات مراقبة المستهلكين من سبع دول أوروبية شكاوى ضد شركة جوجل بزعم أنها تتبع موقع "الملايين من المستخدمين"، وهو ما يعتبر انتهاكا لقوانين الخصوصية الخاصة بالاتحاد الأوروبى، أو ما يعرف بـ GDPR، حيث قامت وكالات المستهلكين فى هولندا وبولندا وخمس دول أوروبية أخرى بحث منظمى الخصوصية على اتخاذ إجراءات ضد جوجل و"ممارساتها الخادعة" بشأن تتبع المواقع الجغرافية للمستخدمين.

ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، فلا تعد هذه هى المرة الأولى التى تتهم فيها جوجل بممارسات تتبع مواقع المستخدمين، إلا أن الادعاءات الجديدة تدور حول أن جوجل تتعقب المستخدمين، دون إعطائهم الخيار الحقيقى لتعطيل هذا، حيث تم الكشف قبل ذلك أنه حتى إذا توقفت الشركة بشكل مؤقتً عن تتبع "سجل المواقع" على حساب جوجل، فإن هذا لا يمنع جوجل من جمع بيانات الموقع المتعلقة بالوقت للأجهزة الخاصة بالمستخدمين.

وتأتى هذه الخطوة بعد اكتشاف أن جوجل قادرة على تتبع موقع المستخدم حتى فى حالة إيقاف تشغيل خيار "سجل المواقع". “Location History، إذ يجب إيقاف الإعداد الثانى Web and App Activity,” أو "نشاط الويب والتطبيقات"، والذى يتم تمكينه افتراضيًا، لمنع تتبع نظام تحديد المواقع العالمى بشكل كامل.

وقالت منظمة المستهلك الأوروبية (BEUC):"هذه الممارسات غير العادلة تترك المستهلكين لا يدرون كيفية استخدام بياناتهم الشخصية"، مضيفة:" هذه الممارسات غير متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، حيث تفتقر جوجل إلى أرضية قانونية صالحة لمعالجة البيانات المعنية، وعلى وجه الخصوص، يبين التقرير أن موافقة المستخدمين المقدمة فى ظل هذه الظروف لا تُمنح بحرية. "

تشمل مجموعات المستهلكين التى تتخذ إجراءات ضد جوجل تلك الموجودة فى الجمهورية التشيكية واليونان والنرويج وسلوفينيا والسويد وبولندا وهولندا.