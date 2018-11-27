إريكسون: اشتراكات 5G قد تبلغ 1.5 مليار اشتراك عام 2024

توقعت شركة إريكسون Ericsson عبر تقرير موبيليتي Mobility الأحدث أن تغطي شبكات الجيل الخامس 5G أكثر من 40 في المئة من سكان العالم مع 1.5 مليار اشتراك بالنطاق العريض المتنقل المحسن بحلول نهاية عام 2024، بحيث يكون الجيل الخامس الأسرع على صعيد الاتصالات المتنقلة ليتم طرحه على نطاق عالمي، وتشمل العوامل الرئيسية وراء إنتشار الجيل الخامس زيادة سعة الشبكة، والتكلفة الأقل لكل جيجابايت ومتطلبات حالة الاستخدام الجديدة.

كما من المتوقع أن تكون أمريكا الشمالية وشمال شرق آسيا في المراكز الريادية في استخدام تقنية الجيل الخامس، في حين يفترض أن تشكل اشتراكات الجيل الخامس في أمريكا الشمالية 55 في المئة من اشتراكات الهاتف المحمول بحلول نهاية عام 2024، أما في شمال شرق آسيا، فإن الرقم المتوقع يزيد على 43 في المئة.

وبحسب إريكسون فمن المتوقع أن يبلغ معدل نمو تقنية الجيل الخامس في أوروبا الغربية نحو 30 في المئة من اشتراكات الهاتف المحمول في القارة بحلول نهاية عام 2024، ويساهم استيعاب تقنيات NB-IoT و Cat-M1 في زيادة الاتصالات عبر شبكات إنترنت الأشياء الخليوية في جميع أنحاء العالم.

ويفترض أن تبلغ نسبة الاشتراكات بشبكات إنترنت الأشياء 4،1 مليار اشتراك في العام 2024، فيما يتوقع أن يبلغ حجم الاشتراكات في منطقة شمال شرق آسيا 2.7 مليار، وهو رقم يعكس طموح وحجم سوق إنترنت الأشياء في هذه المنطقة، وتؤدي المتطلبات المتنوعة والمتطورة عبر مجموعة كبيرة من حالات الاستخدام إلى حث مزودي الخدمات على نشر تقنيات NB-IoT و Cat-M1 في أسواقهم.

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وازدادت حركة مرور البيانات المتنقلة في الربع الثالث من عام 2018 بنسبة تقترب من 79 في المئة على أساس سنوي، وهو أعلى معدل منذ عام 2013، وقد أدت زيادة حركة مرور البيانات لكل هاتف ذكي في شمال شرق آسيا، خاصة في الصين، إلى ارتفاع الرقم العالمي بشكل ملحوظ.

وتمتلك المنطقة ثاني أعلى حركة بيانات لكل هاتف ذكي بمعدل 7.3 جيجبايت في الشهر من خلال نمو حركة المرور في الهواتف الذكية بحوالي 140 في المئة بين نهاية عام 2017 ونهاية عام 2018، ما يمكن مقارنته ببث فيديو عالي الدقة لمدة 10 ساعات في الشهر.

بينما لا تزال أمريكا الشمالية تتمتع بأعلى معدل لحركة البيانات لكل هاتف ذكي، بحيث تصل إلى 8.6 جيجابايت في الشهر بنهاية هذا العام، والذي يمكن مقارنته ببث الفيديو عالي الدقة لأكثر من 12 ساعة شهريًا.

من المتوقع أن يزداد إجمالي حركة بيانات الهاتف المحمول بمقدار خمسة أضعاف بين عامي 2018 و 2024، كما يتوقع أن تقوم شبكات الجيل الخامس بنقل 25 في المئة من حركة الاتصالات المحمولة بنهاية هذه الفترة.

وقال فريدريك جيجلدنغ، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الشبكات التجارية تعليقاً على ذلك: “مع دخول تقنية الجيل الخامس إلى السوق، فمن المتوقع أن تكون تغطيته أوسع وقدرته الاستيعابية للاشتراكات أسرع من الأجيال السابقة. في الوقت نفسه، تواصل تقنية إنترنت الأشياء الخلوية نموها بقوة، وبالتالي فإن ما نشهده يشكل بداية التغييرات الأساسية التي لن تؤثر على سوق المستهلك فقط بل على العديد من القطاعات”.