تكنولوجيا: فيسبوك يعمل على توسيع ميزة المشاهدة الجماعية للصفحات والملفات الشخصية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة فيسبوك ميزة Watch Party والتي تتيح للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو في وقت واحد داخل المجموعات.

وكتبت الشركة في تدوينة على موقعها الإلكتروني اليوم ان نسبة المشاهدة في المجموعات قد بلغت أكثر من 12 مليون مشاهدة منذ إطلاق هذه الميزة في شهر يناير، فقد شجعت هذه الأنشطة المشاركة الفعلية بشكل أكبر من مقاطع الفيديو الغير مباشرة في المجموعات.

ستحصل ميزة Watch Party أيضًا على بعض الميزات الجديدة، بما في ذلك التعليقات المترابطة بحيث يمكن للأشخاص إجراء محادثات، بالإضافة إلى التعليق المباشر والذي سيمنح المستخدمين إمكانية البث المباشر والتعليق بصوت عالٍ أثناء تشغيل الفيديو. كما يمكن للمستخدمين الآن أيضًا تحديد موعد Watch Party في وقت مبكر.

ومن الجدير بالذكر ان شركة فيسبوك قامت بإنشاء ميزة Watch Party بعد ان اكتشفت أن مقاطع الفيديو المباشرة قد نجحت في التشجيع على التفاعلات الاجتماعية أكثر من المقاطع المسجَّلة مسبقًا.

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