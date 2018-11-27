النسخة الزرقاء الجليدية من الهاتف Galaxy S9 تبتسم للكاميرا

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، أعلنت شركة سامسونج عن النسخ الزرقاء الجليدية من الهاتفين Galaxy S9 و +Galaxy S9 في كل من كوريا الجنوبية والصين علمًا أنه تأكد في وقت سابق من هذا اليوم أن هذه النسخ الزرقاء الجليدية الجديدة من الهاتفين Galaxy S9 و +Galaxy S9 ستشق طريقها إلى المزيد من البلدان، بما في ذلك ألمانيا في شهر ديسمبر المقبل.

أما وقد قلنا ذلك، فقد حصلنا اليوم على أول صورة واقعية للنسخة الزرقاء الجليدية من الهاتف Galaxy S9 علمًا أنه تم نشر هذه الصور على شبكة تويتر من قبل المسرب الصيني الشهير Ice Universe. وكما تلاحظون في الصورة أعلاه، فهذه النسخة تأتي بلون متدرج من الأزرق في الأعلى إلى اللون الفضي في الأسفل.

لحد الآن، هذه النسخة متوفرة كما قلنا سابقًا في كل من كوريا الجنوبية والصين، وستشق طريقها أيضًا إلى ألمانيا في بداية الشهر المقبل. ومع ذلك، فنحن نتوقع وصول النسخ الزرقاء الجليدية من الهاتفين Galaxy S9 و +Galaxy S9 إلى المزيد من البلدان في المستقبل المنظور، وخصوصا بعد إقتراب موسم العطلات في البلدان الغربية.