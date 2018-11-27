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تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. ترامب يهدد أبل وفريق ناسا يرقص فرحا بوصول insight للمريخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت عدد من الأخبار والقضايا اليوم على عالم التكنولوجيا ونالت قدر كبير من اهتمام الصحف العالمية، وعلى رأسها تهديدات ترامب بفرض ضرائب على شركة أبل لاجبارها على تصنيع هواتف أيفون فى الولايات المتحدة بدلا من الصين، وإذا لم تتمكن من متابعة كافة أحداث اليوم، إليك ملخص بما حدث.

للضغط على أبل.. ترامب يهدد بفرض ضرائب على هواتف أيفون المصنعة فى الصين

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