شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. ترامب يهدد أبل وفريق ناسا يرقص فرحا بوصول insight للمريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت عدد من الأخبار والقضايا اليوم على عالم التكنولوجيا ونالت قدر كبير من اهتمام الصحف العالمية، وعلى رأسها تهديدات ترامب بفرض ضرائب على شركة أبل لاجبارها على تصنيع هواتف أيفون فى الولايات المتحدة بدلا من الصين، وإذا لم تتمكن من متابعة كافة أحداث اليوم، إليك ملخص بما حدث. للضغط على أبل.. ترامب يهدد بفرض ضرائب على هواتف أيفون المصنعة فى الصين عطل بتطبيق ماسنجر يعرض الرسائل القديمة.. وفيس بوك يعلن إصلاحه روسيا تتهم جوجل بالفشل فى إزالة روابط المواقع المحظورة فيديو.. طاقم ناسا يحتفل بهبوط مركبة الفضاء "إنسايت" على المريخ برقصة بريطانيا تغرم "أوبر" 385 ألف إسترلينى لفشلها فى حماية بيانات مواطنيها ثغرة بخدمة البريد الأمريكية تعرض بيانات 60 مليون عميل للخطر مسبار Nasa Insight يرسل أول صور مذهلة للمريخ

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. ترامب يهدد أبل وفريق ناسا يرقص فرحا بوصول insight للمريخ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .