شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسبار Nasa Insight يرسل أول صور مذهلة للمريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أمس الاثنين، بإطلاق مهمة فضائية جديدة إلى كوكب المريخ، والتى حملت اسم Insight، وهو عبارة عن أول مسبار آلى، ومصمم لدراسة أعماق الكوكب الأحمر، حيث وصل المسبار إلى المريخ بعد قضائه 7 أشهر فى السفر عبر نظامنا الشمسى، ليقتحم فى النهاية الغلاف الجوى للمريخ، وهبط فى منطقة تسمى إليسيوم بلانيتيا (Elysium Planitia)، حيث يتجول المسبار "كوريوسيتى روفر" (Curiosity Rover).

وقد قامت المركبة أيضا بنشر ألواحها الشمسية للحصول على الطاقة، وتبادل الاتصالات مع كوكب الأرض، حيث أرسلت ثلاثة صور جديدة إلى كوكب الأرض، للصحراء التى هبطت بها، والتى من المنتظر أن تكون موطن لها حيث ستقوم بسلسة من التجارب المخصصة لكشف أسرار الجزء الداخلى الغامض للكوكب الأحمر.

وقد حصلت وكالة ناسا على إشارات من المسبار عقب هبوطه على كوكب المريخ، بكل سهولة وذلك عبر اثنين من الأقمار الصناعية الصغيرة التجريبية التى نقلت المعلومات التى يحصل عليها المسبار خلال دقائق معدودة، كما ستتعمد ناسا أيضا على المركبة الفضائية المدارية للبيانات الهندسية، والتى تستغرق عدة ساعات للوصول إليهم.