تكنولوجيا: أوضح التسريبات المصورة لهاتف Moto G7 Play

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن أوضح الصور لهاتف Moto G7 Play، والتي توضح تصميم الهاتف، إلى حانب بعض التفاصيل لمواصفات الهاتف المرتقب الإعلان عنه في بداية 2019.

قبل الإعلان الرسمي عن هاتف موتورولا القادم Moto G7 Play رصد الهاتف في تسريبات مصورة واضحة، خرجت مؤخراً عبر FCC، حيث ظهرت العديد من التفاصيل حول حجم الهاتف، تصميمه، مع بعض التفاصيل التقنية.

هاتف Moto G7 Play يأتي وفقاً للتسريبات مع تصميم بالنتوء العلوي في الشاشة الذي يضم الفلاش والمكبرات الصوتية إلى جانب الكاميرة الأمامية للهاتف، لكن لا توضح التسريبات دمج تقنية التعرف على الوجه في الكاميرة الأمامية أو لا.

أيضاً من المقرر أن يأتي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 632، كما يتميز الهاتف بتصميم يضم مدخل السماعات، مع مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، وأيضاً منفذ USB C.

يأتي هاتف Moto G7 Play مع كاميرة خلفية واحدة، كما تكشف الصور المسربة للهاتف عن اثنان من الألوان هما الأزرق والأسود، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 2820 mAh فقط، لكن في الوقت الحالي لا يمكن التأكيد على سبب تصغير موتورولا لحجم البطارية في إصدارات Play، حيث قدمت Moto Z3 Play مع بطارية بقدرة 3000 mAh التي انخفضت عن الإصدار السابق الذي جاء بقدرة 3510 mAh.

في الوقت الحالي لم تحدد موتورولا موعد الإعلان الرسمي عن هاتف Moto G7 Play، إلا أن التوقعات تشير إلى مؤتمر يعقد في شهر مارس من العام المقبل.

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