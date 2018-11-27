غطاء واقي للهاتف Nokia 9 يظهر على متجر أمازون، ويؤكد قدوم الهاتف بخمس كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة UniqueMe بإستباق الأحداث وقامت بإطلاق غطاء واقي مصمم للهاتف Nokia 9 على متجر أمازون في المملكة المتحدة. وجدير بالذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي نرى فيها غطاء واقي مصمم للهاتف الرائد المقبل لشركة HMD Global Oy. ومع ذلك، فهذه هي المرة الأولى التي نرى فيها غطاء واقي للهاتف Nokia 9 على متجر إلكتروني.

كما تلاحظون في الصورة، فهناك العديد من الثقوب في الواجهة الخلفية. وفي حالة إذا كانت التسريبات السابقة صحيحة، فخمسة من هذه الثقوب السبعة ستكون من أجل الكاميرات، في حين سيتم تخصيص الثقبين المتبقيين للفلاش LED وليزر التركيز التلقائي.

في بداية العام 2018، كان الحد الأقصى للكاميرات المستخدمة في الواجهات الخلفية للهواتف الذكية هو كامرتين، ولكن إرتفع هذا العدد ليصل إلى أربع كاميرات الآن. ومع ذلك، يبدو أن شركة HMD Global Oy تعتزم مع هاتفها الرائد المقبل Nokia 9 رفع هذا الحد إلى خمس كاميرات للمساعدة في تعزيز القدرة التنافسية للشركة.

بغض النظر عن الكاميرات الخمسة في الواجهة الخلفية، فالهاتف Nokia 9 سيضم كذلك شاشة بحجم 5.9 إنش وبدقة +QuadHD، وسيفتقر لمنفذ السماعات 3.5mm. ونظرًا أيضًا إلى أن الهاتف يضم كاميرا واحدة فقط في الأمام ولا يضم مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، فنحن نعتقد بأنه سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.

الهاتف Nokia 9 قد يدعم أيضا تقنية الشحن اللاسلكي نظرًا إلى أنه يضم واجهة خلفية مغطاة بالزجاج علمًا أن التقارير تقول بأن هذا الهاتف سيضم بطارية بسعة 4150mAh. وعندما يتعلق الأمر بالأبعاد الإجمالية للهاتف، فقد تردد بأنها ستبلغ 155 × 75 × 7.9 ملمتر. وعلاوة على ذلك، فيجب أن يتمتع الهاتف بمستوى معين من مقاومة المياه والغبار، وأن يضم ثلاث ميكروفونات على السطح الخارجي للهاتف.

من ناحية أخرى، يتوقع أيضًا أن يأتي الهاتف Nokia 9 مع المعالج الثماني النوى Snapdragon 845، ومع ذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، وبشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie. وبطبيعة الحال، فمن المفترض أن يأتي الهاتف Nokia 9 كذلك مع العديد من الميزات الجديدة التي تستفيد من هذا القدر الكبير من الكاميرات المدمجة في الهاتف.

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