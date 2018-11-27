شاشة Infinity-O للهاتف Galaxy S10 دخلت مرحلة الإنتاج، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إطلاق الهاتف Galaxy S10 في أوائل العام المقبل، ونحن نتوقع أن يحدث ذلك في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده بمدينة برشلونة الإسبانية أواخر شهر فبراير من العام المقبل. وحتى ذلك الحين، فقد صدر اليوم تقرير جديد يقول بأن شاشة الهاتف Galaxy S10 دخلت مرحلة الإنتاج.

يقال بأن الهاتف Galaxy S10 سيضم شاشة Infinity-O، وهي الشاشة التي تمتاز بثقب في الزاوية العلوية اليسرى من أجل الكاميرا الأمامية. وبالتالي، هذا التصميم يسمح للشركة بتقليص إطار الشاشة وجعل هذه الأخيرة تغطي معظم واجهة الجهاز.

وبالعودة إلى التقارير السابقة، فقد تردد بأنه ستكون هناك ثلاث نسخ من الهاتف Galaxy S10، واحدة تضم شاشة مسطحة بحجم 5.8 إنش وأخرى منحنية الطرفين بحجم 5.8 إنش كذلك، في حين تضم النسخة الثالثة شاشة منحنية الطرفين بحجم 6.44 إنش علمًا أن النسخة الأولى ستضم مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، في حين ستضم النسختين المتبقيتين مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة علمًا أن هذا الأخير سيعمل بالموجات فوق الصوتية.

وفي حالة إذا كانت التوقعات صحيحة، فهناك إحتمال أن تقوم شركة سامسونج في وقت لاحق بإطلاق النسخة الرابعة من الهاتف Galaxy S10 مع شاشة منحنية الطرفين بحجم 6.7 إنش، وأربع كاميرات في الخلف، فضلا عن مودم يدعم شبكات الجيل الخامس 5G. وبطبيعة الحال، هذه كلها مجرد شائعات، وبالتالي يتعين علينا الإنتظار حتى العام المقبل قبل أن نتأكد من كل شيء.

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