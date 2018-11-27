شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانيا تغرم "أوبر" 385 ألف إسترلينى لفشلها فى حماية بيانات مواطنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مكتب مفوض المعلومات البريطانى بتغريم شركة أوبر 385 ألف جنيه إسترلينى، بسبب فشلها فى حماية بيانات المستخدمين البريطانيين، وتأتى تلك الغرامة بعد أن كشفت الشركة عن سرقة الهاكرز معلومات عن حوالى 2.7 مليون عميل فى المملكة المتحدة.

ويقول مكتب مفوض المعلومات ICO أن "أوبر" عانت من عيوب فى أمان البيانات، التى كان يمكن تجنبها، والتى عرضت بيانات العملاء ليتم الوصول إليها وتحميلها، وتضمنت البيانات الأسماء الكاملة وعناوين البريد الإلكترونى وأرقام الهواتف.

ووفقا لموقع cnet الأمريكى، هاجم الهاكرز موقع أوبر، باستخدام اسم المستخدم وكلمات المرور التى تعرضت للاختراق سابقًا، وقام المتسللون بإغراق الموقع إلى أن يعثروا على مطابقات، وتمكن المخترقون بعد ذلك من الوصول إلى تخزين بيانات Uber، حيث قاموا بتنزيل البيانات.

وفشلت شركة Uber فى الكشف عن الانتهاك للعملاء ودفعت مبلغ 100000 دولار إلى المتطفلين لتدمير البيانات، ولم يكن العملاء المتأثرين فقط، فقد تم تحميل معلومات حول 82000 سائق، وقال مدير التحقيقات فى ICO ، :"لم يكن هذا مجرد فشل خطير لأمن البيانات فى أوبر، ولكن تجاهل كامل للعملاء والسائقين الذين سرقت معلوماتهم الشخصية".

يذكر أن المملكة المتحدة ليست الدولة الوحيدة التى تغرم أوبر، إذ غرمت السلطات الأمريكية أيضا أوبر 148 مليون دولار فى وقت سابق من العام بعد أن فشلت فى الكشف عن اختراق عام 2016.