تكنولوجيا: سامسونج تحدد 130 ألف دولار تعويض لمصابي الأمراض المرتبطة بالعمل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وجهت العملاق الكوري إعتذار للعاملين لديها عن الأمراض التي يرتبط ظهورها بالعمل في مصانع سامسونج، كما حددت تعويض 130 ألف دولار عن كل مرض نتج عن العمل في مصنع سامسونج لشاشات LCD.

في عام 2007 توفى أحد العاملين في مصانع سامسونج بعد أن أصيب بمرض اللوكيميا أنثاء فترm عمله في مصانع سامسونج، واليوم قدمت العملاق الكوري إعتذار رسمياً للعاملين في مصنع اللوحات LCD، عن الأمراض التي تظهر لدى العاملين والتي يرتبط ظهورها بطبيعة العمل في المصنع.

وقد حددت سامسونج تعويضات لهؤلاء العاملين بقيمة 130 ألف دولار عن كل مرض يظهر نتيجة للعمل في المصنع، كما جاء في تصريحات Kim Ki-nam الرئيس التنفيذي لسامسونج، أن الشركة تقدم إعتذار عن فشلها في الإهتمام بالعاملين لديها خلال الفترة الماضية.

يذكر أن وفاة أحد عاملي سامسونج في 2007 كانت نقطة الإنطلاق لحملة بدأتها SHARPS للإهتمام بالعاملين في مصانع سامسونج من المتضررين بشكل خاص أثناء العمل في المصانع والذين حدد عددهم في البداية ب200 عامل، حيث توفى بالفعل 70 عامل قبل أن تصل سامسونج إلى قرار بتعويض العاملين.

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