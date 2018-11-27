صور مسربة جديدة تستعرض لنا الهاتف Vivo NEX 2 مع شاشتين، وثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - من أجل جعل الشاشة تمتد من الحافة إلى الحافة وإزالة أي إطار محيط بالشاشة، قامت شركة Vivo بإزالة الكاميرا الأمامية ووضعها في آلية منبقة في الإطار العلوي للهاتف Vivo NEX. ومن أجل نفس الغرض، قامت شركة Oppo بتضمين جميع الكاميرات في آلية منبقة في الهاتف Oppo Find X. وفي الوقت الذي إعتمدت فيه كل من Vivo و Oppo على نفس المفهوم تقريبًا، فقد قررت العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE الإعتماد على فكرة مختلفة كليًا لتحقيق نفس الهدف وتتمثل هذه الفكرة في إزالة الكاميرا الأمامية تمامًا وتضمين شاشة ثانية في الواجهة الخلفية للهاتف Nubia X، وهذا ما أتاح للشركة جعل الهاتف Nubia X يقدم شاشة من دون إطار وكاميرا عالية الجودة لإلتقاط صور السلفي.

على ما يبدو، شركة Vivo معجبة بالفكرة التي طبقتها شركة ZTE في الهاتف Nubia X لأنه تم اليوم تسريب صور واقعية جديدة على الشبكة الإجتماعية Weibo يقال بأنها للهاتف Vivo NEX 2. وكما تلاحظون، فهذا الهاتف يضم شاشتين، واحدة في الأمام والأخرى في الخلف علمًا أن الواجهة الخلفية لهذا الهاتف تضم كذلك ثلاث كاميرا.





من خلال إضافة شاشة ثانية، تزيل الشركات الحاجة إلى تضمين كاميرا السلفي في الواجهة الأمامية للجهاز لأن الشاشة الثانية في الخلف تتيح لك إستخدام الكاميرا الخلفية لإجراء محادثات الفيديو وإلتقاط صور السلفي في الوقت الذي يتم فيه تخصيص الواجهة الأمامية للهاتف بالكامل للشاشة.

من المبكر الحديث عن المواصفات التقنية، ولكن الهاتف سيضم على الأرجح المعالج Snapdragon 845. وعلاوة على ذلك، فنحن نتوقع قدوم هذا الهاتف كذلك مع 8GB من الذاكرة العشوائية، وشاشة رئيسية من نوع AMOLED بحجم 6.59 إنش.

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