النسخ الزرقاء الجليدية من +Galaxy S9/S9 ستشق طريقها للمزيد من البلدان قريبًا

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما تم إطلاقها في البداية في كل من كوريا الجنوبية والصين، فقد إتضح الآن أن النسخ الزرقاء الجليدية ” Polaris Blue ” من الهاتفين Galaxy S9 و +Galaxy S9 ستصل إلى المزيد من الأسواق في المستقبل القريب. في الواقع، لقد إتضح أن اللون الأزرق الجليدي الجديد سيصل إلى الهاتفين Galaxy S9 و +Glaxy S9 في ألمانيا في أوائل شهر ديسمبر المقبل مقابل €849 و €949 على التوالي.

وكما تعلمون على الأرجح، فقد أعلنت شركة سامسونج عن هذا اللون الجديد للهاتفين Galaxy S9 و +Galaxy S9 في البداية في الصين وكوريا الجنوبية في منتصف هذا الشهر. وبالنظر إلى أن هذه النسخ الجديدة من الهاتفين Galaxy S9 و +Galaxy S9 ستصل إلى ألمانيا في المستقبل القريب، فنحن نتوقع أن تشق طريقها للمزيد من البلدان في الإتحاد الأوروبي في المستقبل المنظور، وربما للمزيد من البلدان حول العالم، وليس فقط في القارة العجوز.

على عكس النسخ الزرقاء الجليدية من الهاتفين Galaxy S9 و +Galaxy S9 التي تم إصدارها في كل من الصين وكوريا الجنوبية، فالنسخ الزرقاء الجليدية التي سيتم إصدارها في ألمانيا ستضم 64GB من الذاكرة الداخلية فقط بدلا من 128GB من الذاكرة الداخلية.

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