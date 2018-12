إشاعة جديدة تقترح إستعارة Galaxy S10 لبعض عناصر التصميم من Galaxy A8S

فاطمة أيت طالب - دبي - لا تخفي شركة سامسونج حقيقة أن الهاتف Galaxy A8S سيضم أول شاشة Infinity-O من الشركة، ولكن أحدث الأدلة تشير إلى أن شركة سامسونج تعتزم إستخدام نفس الشاشة في هاتفها الرائد المقبل والذي من المفترض أن يصل في أوائل العام المقبل تحت إسم Galaxy S10.

الصورة الموجودة أعلاه تعرض لنا الهاتف Galaxy A8S مع شاشة تمتد من الحافة إلى الحافة وتضم ثقب صغير على الجانب الأيسر من أجل الكاميرا الأمامية. ووفقا للمصدر، فإن قطر فتحة الكاميرا سيبلغ 6.7 ملمتر، في حين سيكون قطر فتحة هذه الكاميرا في الهاتف Galaxy S10 القادم في العام المقبل أصغر بنحو 2 إلى 3 ملمتر.

ومع ذلك، التقرير لم يكشف لنا عن طراز Galaxy S10 الذي سيستخدم شاشة Infinity-O علمًا أننا سمعنا في الفترة الماضية بأن شركة سامسونج تخطط لإطلاق ثلاث طرازات من الهاتف Galaxy S10 تختلف حسب حجم وتصميم الشاشة، وتختلف أيضًا من حيث الجانب المتعلق بالكاميرا ومستشعر بصمات الأصابع.

The cutout on Galaxy S10 will be 2-3 mm smaller but still bigger than 3mm