شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تتهم جوجل بالفشل فى إزالة روابط المواقع المحظورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم مسئولون رسميون روس شركة جوجل بانتهاك القانون من خلال عدم إزالة روابط مواقع الويب المحظورة فى البلاد.

ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، قالت وكالة الاتصالات الحكومية الروسية "روسكومنادز" فى بيان لها، إن شركة جوجل لم تكن مرتبطة بقاعدة بيانات للمصادر المحظورة فى البلاد، مما يجعلها خارج نطاق الامتثال.

فيما قال المسئولون أن جوجل قد تواجه غرامة تصل إلى 700 ألف روبيل روسى، بما يعادل 10 آلاف دولار فقط، إلا أن تقرير رويترز أفاد بأن الحكومة الروسية تدرس المزيد من الإجراءات الصارمة، بما فى ذلك تغريم الشركات ما يصل إلى 1% من الإيرادات السنوية لعدم الامتثال لقوانين مماثلة.

وكانت روسيا قد أقرت سلسلة من القوانين فى السنوات الأخيرة تمنح الحكومة سلطة أكبر للرقابة على شبكة الإنترنت، وقد اشتبكت مع مواقع رئيسية مثل ويكيبيديا حول القواعد، كما كانت شركة جوجل قد واجهت عقوبات شديدة نسبيا من الحكومة الروسية فى الماضى، ففى عام 2016، فرضت الدولة غرامة بقيمة 6.75 مليون دولار لمكافحة الاحتكار على جوجل بسبب ممارساتها الخاصة بنظام أندرويد، وهو المبلغ الذى تمكنت الشركة أيضًا من استرداده بسرعة.