شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل بتطبيق ماسنجر يعرض الرسائل القديمة.. وفيس بوك يعلن إصلاحه والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اشتكى عدد من مستخدمى تطبيق ماسنجر المملوك لشركة فيس بوك من عطل تقنى بالتطبيق يؤدى إلى ظهور عدد من الرسائل القديمة للغاية بمقدمة قائمة الرسائل، وكأنها رسائل جديدة رغم مرور سنوات على تلقيها، فيما أشار عدد من المستخدمين أنهم فوجئوا بتلقى هذه الرسائل من بعض المستخدمين الذين لم يحادثوهم منذ سنوات أو لم يعودوا فى قائمة أصدقائهم، أو بضع الرسائل التى تذكرهم بذكريات سيئة.

ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، أكد متحدث رسمى باسم "فيس بوك إصلاح الخطأ، حيث قال فى تصريح له:" فى وقت سابق من اليوم، قد يكون بعض الأشخاص قد عانوا من ظهور رسائل قديمة، حيث تم حل المشكلة التى تسببت بها تحديثات البرامج بشكل كامل، ونعتذر عن أى إزعاج".

فيما أعرب البعض عن قلقهم من أن هذا الخطأ يمكن أن يعاود الظهور، ويعيد لهم ذكريات سيئة، خاصة وأن فيس بوك ماسنجر يحتفظ بكافة الرسائل التى أجراها المستخدم مالم يقم بنفسه بحذف هذه الرسائل، والتى قد تمتد لسنوات.

فيما لا تعد هذه هى المرة الأولى التى يحدث فيها شىء كهذا عن طريق الصدفة، ففى عام 2015، بدأ فيس بوك بإظهار بعض الذكريات القديمة للأشخاص الذين يستخدمون ميزة On This Day والتى عرضت الكثير من الذكريات السيئة للمستخدمين.