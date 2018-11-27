تكنولوجيا: صدق أو لا تصدق| LG تخطط لإنتاج هاتف ذكي بـ16 كاميرا!

يبدو أن السباق بين صناع الهواتف الذكية سوف يمتد إلى عدد الكاميرات في هواتفهم، فبينما صدر هاتف هواوي Huawei Mate 20 Pro بثلاث كاميرات خلفية، وصدر هاتف LG V40 ThinQ بـ5 كاميرات، أكدت كثير من الشائعات أن هاتف سامسونج القادم، سامسونج جالاكسي Samsung Galaxy S10، سيحتوي على 6 كاميرات.

الآن، قررت شركة LG الكورية الجنوبية دفع السباق إلى مساحة جديدة، بعد كشف تخطيطها لإنتاج هاتف ذكي بـ16 كاميرا، وذلك بحسب براءة الاختراع الأمريكية التي سجلتها الشركة تحت رقم 10,135,963 في 20 نوفمبر الجاري.

وتقول براءة الاختراع أن الكاميرات سيتم ترتيبها في مصفوفة 4*4 في خلفية الهاتف، على أبعاد معينة تسمح بأخذ صور متعددة التأثيرات أو دمجها لإنشاء اللقطة المطلوبة.

بالإضافة إلى ذلك، تضمنت براءة اختراع LG احتواء الهاتف على شاشة عرض ومكبر صوت في الخلف.