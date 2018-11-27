سعر الهاتف iPhone XR ينخفض رسميًا في اليابان

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا اليوم ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن شركة آبل تتطلع لخفض سعر iPhone XR في اليابان. الآن، تأكد أن ذلك التقرير صحيح لأن شراء الهاتف iPhone XR مع عقد من شركة الإتصالات المحلية NTT Docomo سيساعد العملاء على توفير 100 دولار على مدار فترة العقد.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الخصم الذي يصل إلى 100 دولار أمريكي لا يمثل خصمًا مباشرًا لسعر الهاتف، ولكن يبدو أنه يتماشى مع التقارير السابقة التي ذكرت بأن عمليات الخصم ستتم من خلال دعم شركات الإتصالات. في السابق، كانت نسخة 64GB من iPhone XR تكلف 36 آلف ين ياباني مع عقد لمدة عامين، ولكن هذه النسخة ستكلف العملاء الآن 24 آلف ين ياباني فقط.

في الوقت الراهن، يبدو أن NTT Docomo هي الوحيدة التي تقدم الهاتف iPhone XR بسعر منخفض، ولكننا نعتقد بأن شركات الإتصالات اليابانية الأخرى ستحذو حذوها في المستقبل القريب أيضًا. لم تعلق شركة آبل بعد على سبب تخفض سعر iPhone XR، ولكن معظم التقارير التي رأيناها حتى الآن تشير إلى أن مبيعات iPhone ليست كما إعتادت أن تكون، وبالتالي فنحن نفترض بأن خفض السعر قد يكون إحدى الطرق التي ستولد بها الشركة المزيد من المبيعات.

أيضًا كما ذكرنا سابقًا، هذا الخصم متوفر في اليابان فقط. وبالتالي، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت شركة آبل ستقدم نفس الخصومات في الأسواق الأخرى، لذلك لا تأمل كثيرًا في خصم سعر iPhone XR في بلدك الآن.

المصدر.