سناب شات تطلق برنامج “شركاء العدسات الإبداعيين”

أطلقت سناب شات برنامجها العالمي “شركاء العدسات الإبداعيين” المصمم خصيصاً ليكون بمثابة منصة تربط بين العلامات التجارية وخبراء الواقع المعزز ومبتكري العدسات، ويعتمد البرنامج أكثر من 30 مصمماً من الوكالات الكبيرة أو الأفراد الذين يقومون بإنشاء عدسات الواقع المعزز التفاعلية المخصصة لتطبيق سناب شات منذ إطلاق Lens Studio، وتتوقع سناب شات وصول عدد المصممين إلى أكثر من 100 خلال الأشهر القادمة، وتهدف الشركة إلى تمكين العلامات التجارية من التواصل بسهولة مع مبتكري الإعلانات المتخصصين بالواقع المعزز مهما كانت ميزانيتها أو علامتها التجارية أو موقعها الجغرافي.

وتبذل سناب شات جهوداً متواصلة للحد من العوائق التي تواجه العلامات التجارية في ابتكار وتشغيل الواقع المعزز المدعوم عبر توسيع شبكة المبتكرين المتمرسين، في الوقت الذي تدعم فيه مجتمع الواقع المعزز الإبداعي وتساعدهم في تحقيق الدخل، ويتمتع مبتكرو المحتوى المعتمدون بالخبرة في تطوير واقع معزز عالي الجودة، علماً أنهم أكملوا دورة تدريبية صارمة حول عملية التطوير وأفضل الممارسات الإبداعية والسياسات الإعلانية وشراء نماذج لعدسات الواقع المعزز المدعومة على سناب شات.

وقد انضمت شركات في منطقة الشرق الأوسط مثل “ليو بورنيت” و”تي بي دبليو إيه” و”ساتشي آند ساتشي” للمشاركة في برنامج شركاء عدسات الإبداع.

الواقع المعزز على سناب شات

يعتبر الواقع المعزز عنصراً رئيسياً في تطبيق سناب شات، إذ يلعب أكثر من 70 مليون شخص بعدسات الواقع المعزز على التطبيق يومياً، ويستغرق كل من هؤلاء المستخدمين يومياً ما متوسطه 3 دقائق للقيام بذلك، مما يضيف ما يصل إلى 500 عام من وقت اللعب بالواقع المعزز على التطبيق يومياً، كما تزدهر أيضاً منظومة Lens Studio، فقد تم إرسال أكثر من 250 ألف عدسة عبر هذه الأداة حتى اليوم، واستعرضها رواد التطبيق أكثر من 15 مليار مرة.

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ويعود ذلك إلى أن شاشة سناب شات الرئيسية هي عبارة عن كاميرا تحث المستخدمين على إنشاء المحتوى بدلاً من مشاهدته فقط دون المساهمة فيه، وساعد هذا التصميم سناب شات ليكون السباق من حيث توفير إمكانية “التحدث بالصور” ونشر الواقع المعزز للمستخدمين، وقد أصبحت العدسات من أبرز الأدوات الحيوية للمعلنين في أواخر عام 2015، حيث بدأ الملايين من المستخدمين في اختيار اللعب بها مع الحملات الترويجية للعلامات التجارية.

ويمكن للعدسات زيادة الوعي أو مبيعات العلامة التجارية أو المنتج أو الفيلم، إذ يلعب المستخدم العادي بالعدسة لمدة 10-15 ثانية، ويمكنه بعد ذلك إرسال هذا النموذج المبهج إلى أصدقائه، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق الهدف المنشود، وواصلت سناب شات تطوير هذه الصيغة، بإطلاق عدسات عالم ثلاثي الأبعاد العام الماضي.

وقد أطلقت الشركة في شهر أبريل إعلانات Shoppable AR وهي نوع جديد من عدسات الواقع المعزز الإعلانية التي تضيف زراً للمستخدمين يمكنهم من الضغط عليه لتصفح صفحة المنتج أو تحميل تطبيق أو مشاهدة عرض مختصر لفيلم ما، بالإضافة إلى مهمتها التوعوية بالطبع، وتتيح هذه الميزة، إلى جانب ميزة Snap Pixel التي تم إصدارها لجميع المعلنين في شهر يونيو، والتي تتيح لهم قياس عائد استثماراتهم من خلال تتبع المشتريات التي أجريت بعد الاشتراك في إعلان الواقع المعزز.

وقد نشرت “آد ويك” هذا الصيف مقالاً حول مزايا التسعير والعائد على الاستثمار، بعد أن أصبح لدى العدسات مجموعة كاملة من أدوات الاستهداف والقياس قائلة فيه: “يمكن للمعلنين الدفع ما بين 10 دولار و 14 دولار مقابل 1000 انطباع لعدسة الواقع المعزز دون حد أدنى لشراء الإعلان. وهناك خيار آخر هو إعلان مصغر يتطلب من المستخدمين التمرير سريعاً لإلغاء قفل ميزة الواقع المعزز. وهذا الخيار أرخص من الذي سبق، وتتراوح تكلفته بين 3 دولار و 5 دولار لكل 1000 عرض”.

ووفقاً لشركة نيلسن كاتالينا، يبدو أن الحملات فعالة، فقد قامت شركة القياس التي وسعت مؤخراً شراكتها مع شركة سناب لزيادة الإعلانات الهادفة بمعاينة 22 حملة من حملات العلامة التجارية المتخصصة في السلع الاستهلاكية المغلفة ووجدت معدل زيادة في المبيعات بنسبة 10%، كما وجد الاستطلاع الداخلي الذي أجرته شركة نيلسن كاتالينا أن العدسات زادت من الوعي بالإعلان بمقدار 19 نقطة، في الوقت الذي عززت فيه أيضاً من سمعة العلامة التجارية بمقدار 7 نقاط.

وقال نواه خان، الرئيس الإقليمي للتقنيات الرقمية والابتكار في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة “تي بي دبليو إيه”: “يسعدنا أن نكون شريكاً في إطلاق برنامج شركاء عدسات الإبداع العالمي بالتعاون مع سناب شات. ولا شك أن الواقع المعزز يمنحنا الفرصة لتجسيد أفكارنا على أرض الواقع بأساليب غامرة، ويسرنا أن نكون شركاء سناب شات للاستفادة من معارفهم وخبراتهم داخل الشركة في منطقتنا”.