5 طرق لتحسين أداء ذاكرة الوصول العشوائي RAM لتسريع عمل جهازك

يعاني الكثير من مستخدمي الحواسيب المحمولة أو المكتبية العاملة بنظام التشغيل ويندوز من بطء استجابة الجهاز بشكل ملحوظ بعد فترة من الاستخدام ، وهذا البطء يحدث بسبب تخزين العديد من الملفات المختلفة في ذاكرة الوصول العشوائي RAM.
لذلك سنقوم من خلال هذا المقال بشرح بعض المفاهيم الخاصة بذاكرة RAM وطريقة التعامل معها بشكل صحيح من أجل الحصول على أفضل أداء متوقع من جهازك مهما كانت مواصفاته الفنية.
أولًا: ما هي ذاكرة الوصول العشوائي RAM؟
هي اختصار لجملة Random Access Memory أي ذاكرة الوصول العشوائي “الرام” وتُعتبر من أهم مكونات أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وهي عبارة عن شريحة إلكترونية تَعمل على تخزين البيانات بشكل مؤقت لترفع من سرعة الجهاز عند معالجة وتشغيل هذه البيانات التي قد تكون برامج أو ملفات أو تطبيقات.
وقد سُميت بهذا الأسم لأن المعالج Processor يستطيع الوصول لأي موقع في الذاكرة بشكل مُباشر وفي أي وقت وبترتيب عشوائي لطلب أو عرض أو فتح أي بيانات أو برامج مُخزنة على هذه الذاكرة.
وكلما زادت سعة ذاكرة الوصول العشوائي في جهازك، كلما زاد عدد البرامج التي يمكنك تشغيلها في وقت واحد وبالتالي تزيد قدرة الحاسوب على أداء وتنفيذ المهام بشكل أسرع.
وعندما يعمل الحاسوب على رام سعتها قليلة، فإنه يستخدم جزءًا من محرك الأقراص الثابت يُسمى ملف الصفحة page file الذي يعمل كالرام ولكنه أبطأ بكثير من ذاكرة الوصول العشوائي RAM الفعلية، وهذا هو السبب في أنك تلاحظ بطء عمل جهازك.
للحفاظ على سرعة أداء جهازك يمكنك اتباع الخطوات التالية:
1- إعادة تشغيل جهازك Restart Your PC
هذه نصيحة ربما تكون معتادًا عليها، ولكنها من النصائح المهمة للتعامل مع الرام، لأن إعادة تشغيل الكمبيوتر سيؤدي إلى مسح الذاكرة وإعادة تشغيل Reset كافة البرامج والملفات والتطبيقات التي تكون قيد التشغيل على الجهاز، وعلى الرغم من أن هذا لن يزيد من سعة ذاكرة الوصول العشوائي، إلا أنه سيقوم بإيقاف المهام التي تعمل في الخلفية والتي يمكن أن تستهلك معظم سعة الرام، لذلك يجب عليك إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك من فترة لأخرى لتجنب بطء الأداء، خاصة إذا كنت تستخدمه طوال الوقت.
2- تحقق من استخدام الرام RAM على جهازك
يتيح لك نظام التشغيل ويندوز Windows أدوات تظهر لك استخدام الرام والمعالج على جهازك ويمكنك الوصول لها من خلال اتباع الخطوات التالية:
- انتقل إلى مدير المهام Task Manager
- ثم اضغط على تبويب الأداء performance
- ستلاحظ من هذا التبويب مخطط استهلاك طاقة المعالج CPU، ومعدل استهلاك ذاكرة الوصول العشوائي RAM
- بينما سيعرض لك تبيويب العمليات Processes البرامج والتطبيقات الأكثر استهلاكًا للرام والمعالج كما هو واضح في الصورة التالية
أو يمكنك استخدام اختصار لوحة المفاتيح Ctrl + Shift + Esc للوصول أسرع.
سيعرض لك الرسم البياني في الجزء السفلي سعة ذاكرة الوصول العشوائي التي يعمل عليها جهازك، ويمكنك من خلال هذه الأداة معرفة البرامج التي تستخدم RAM أكثر، وإذا كنت تشك بوجود إستهلاك زائد عن الحد من أحد البرامج يفضل القيام بإزالته من جهازك؟
3- ضبط ذاكرة افتراضية Adjust Virtual Memory
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إذا كان نظام تشغيل يظهر لك رسائل خطأ تفيد بأن ذاكرة الوصول العشوائي RAM سعتها منخفضة وهذا يؤثر على الأداء، يمكنك تطبيق طريقة بسيطة لحل هذه المشكلة وهى إنشاء ذاكرة افتراضية Virtual Memory، من خلال استغلال المساحات الخالية على القرص الصلب بجهازك فقط اتبع ما يلي:-
- انتقل إلى لوحة التحكم Control Panel من قائمة ابدأ Start Menu
- اضغط على خيار النظام System
- ستظهر لك نافذة اضغط على خيار إعدادات النظام المتقدمة Advanced System Settings الموجود على الجانب الأيسر
- ستفتح لك نافذة منبثقة صغيرة اضغط علامة تبويب متقدم Advanced
- اضغط على زر الإعدادات Settings ضمن قسم الأداء Performance
- ستظهر لك نافذة منبثقة جديدة اضغط علامة تبويب متقدم Advanced
- ثم اضغط على زر تغيير Change ضمن قسم Virtual Memory
- قم بإزالة التحديد من مربع Automatically الموجود في أعلى النافذة
- اختر القسم الذي به مساحة خالية كبيرة على القرص الصلب ، ثم حدد خيار Custom Size
- ستجد أن النظام يمنحك سعة ذاكرة باسم Recommended بالأسفل للسعة الابتدائية التي يجب ألا تقل عنها والسعة النهائية التي يجب ألا تزيد عنها
- أدخل السعة الابتدائية Initial size والحجم الأقصى Maximum size في المربع الخالي أمام خيار Custom Size
- ثم اضغط على تعيين Set
- ثم اضغط موافق OK، ستظهر لك رسالة لإعادة تشغيل الجهاز اضغط موافق
4- جرب خدمة ReadyBoost
إذا كان الكمبيوتر الخاص بك يعمل بمحرك الأقراص الصلبة الميكانيكي (HDD)، يمكنك تجربة ميزة الويندوز التي تُسمى ReadyBoost لزيادة سعة ذاكرة الوصول العشوائي، حيث تسمح لك هذه الميزة بتوصيل محرك أقراص محمول أو بطاقة SD حيث يقوم نظام التشغيل ويندوز بالتعامل معها كذاكرة وصول عشوائي إضافية.
الجدير بالذكر أن هذه الميزة لن تقوم بأي شيء إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك يحتوي على محرك قرص ثابت SSD، لأن SSD أسرع من محرك أقراص فلاش flash drive.
5- قم بتثبيت ذاكرة وصول عشوائي RAM إضافية
يُعتبر هذا هو الحل المثالي ولكنه سيكلفك المزيد من المال، يمكنك اللجوء إليه إذا كنت تريد تشغيل المزيد من البرامج في وقت واحد، حيث ستحتاج إلى إضافة المزيد من ذاكرة الوصول العشوائي إلى جهازك.
على الرغم من أنها ليست رخيصة إلا أن إضافة ذاكرة وصول عشوائي (RAM) ستمنح جهازك أداءً أفضل بشكل كبير.
ستحتاج إلى التأكد من شراء ذاكرة الوصول العشوائي التي تتوافق مع نظامك، لذا يجب أن تسأل نفسك بعض الأسئلة المهمة قبل إجراء أي ترقية، مثل ما نوع الرام التي ستحتاج إليها هل هى DDR 2، أم DDR 3 أم غير ذلك، حدد سعة ذاكرة الوصول العشوائي التي تحتاجها لتحسين أداء الجهاز.
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