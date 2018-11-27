هاتف Huawei Mate 20 Pro يقدم ميزة هاي فيجن

سمح لنا التطور التقني في الأعوام الأخيرة بتحقيق أشياء كثيرة كنا نحلم بها، بل قدم لنا أحيانًا إمكانيات فاقت توقعاتنا، فمن كان يظن مثلًا أنه سيكون بإمكانه الاتصال بعائلته لحظيًا بالصوت والصورة من أي مكان وأي وقت كما يحدث اليوم، إلا أن هذه الإمكانية ليست الهدية الوحيدة التي منحتنا إياها التقنية، بل لعل إمكانية الحصول على المعلومات فوريًا تمثل إحدى أجمل دررها، فاليوم لا تفصلك عن ثروة من المعرفة عن كل شيء في العالم تقريبًا أكثر من بعض نقرات وتمريرات على الشاشة، وبإمكاننا اليوم الغوص بذلك في محيطات من المعارف الهائلة واكتساب المهارات والمعلومات والتعلم من دروس الماضي والحاضر متى شئنا.

وأصبح الجميع يعرف اليوم كيف يجري عمليات البحث عن المعلومات على شبكة الإنترنت لأنها طريقة سهلة فعلًا، لكن هل تصدقوننا إن قلنا لكم إنها أصبحت أسهل وأسرع وأدق، ويعود الفضل بذلك إلى دمج إمكانيات الذكاء الاصطناعي في أحدث الهواتف التي طرحتها شركة هواوي، إنه هاتف Huawei Mate 20 Pro، حيث يقدم هذا الهاتف الذكي نموذجًا متطورًا للاستفادة من التقنية للوصول إلى المعلومات بطريقة فريدة تتمثل بربط كل ما تراه الكاميرا بمعلومات لحظية دقيقة، وهي الميزة التي تسميها هواوي هاي فيجن HiVision.

كل شيء عما يحيط بك في غمضة عين

يتمتع هاتف Huawei Mate 20 Pro بميزة هاي فيجن HiVision، وهي قدرة الهاتف على التعرف على العناصر التي تراها عدسة كاميرته ليعرض معلومات عنها على الفور، سواء كانت قطعًا من الفن الكلاسيكي أو أطباق طعام أو معالم شهيرة، أو حتى كتابة بلغة معينة، إذ تصبح زيارة المتحف أمتع وأكثر غنى بالمعلومات وأرفع تثقيفًا بمساعدة هذه الميزة، لأنها ستقدم معلومات إضافية عن اللوحات الرائعة للفنانين المشهورين بمجرد أن توجه الكاميرا إليها، وإذا وجدت نصبًا تذكاريًا مميزًا وأنت تسير في شوارع برشلونة وأردت أن تعرف عنه أكثر في لحظتها، يكفي أن توجه كاميرا الهاتف إليه ليخبرك باسمه وقصة إنشائه.

أما إذا كنت تنوي تجربة أطباق يابانية جديدة وأنت تتجول في مدينة طوكيو الساحرة، لكنك غير واثق مما توشك أن تطلبه وتخاف أن تقع في مقلب كبير، فما عليه إلا أن تطوف فوق القائمة بالكاميرا لتتيح لميزة هاي فيجن أن تفتح لك مغاليق اللغة اليابانية وتترجم لك أسماء الأطباق ومكوناتها، وبهذا لن تشعر أنك غريب في أي مدينة جديدة تحل فيها، فميزة هاي فيجن في هاتفك الذكي جاهزة لتكون دليلك السياحي الشخصي في كف يدك.

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معرفة السعرات الحرارية في الأطباق

لم تعد مراقبة السعرات الحرارية في الأكل مسألة تحتاج إلى مختبرات وتحاليل، بحيث لا ينبغي على المستخدم القلق إذا طلب شطيرة جبن لكنه توجس إن كانت ستتجاوز الحد الأقصى لسعراته الحرارية اليومية، إذ كل ما عليه فعله هو تشغل ميزة هاي فيجن ومنحها الإذن بتحديد مكونات الشطيرة وقياس حجمها التقريبي لتخبرك بكمية السعرات الحرارية فيها.

بينما في حال كنت تحتاج إلى زيادة البوتاسيوم في طعامك لكن ليس لديك شهية لتناول وجبة خفيفة، فما عليك إلا أن تطوف بالكاميرا على الموز ثم الأفوكادو لتقدم لك هاي فيجن قيمتهما الغذائيتين وتقارن بينهما.

وقامت شركة هواوي بتزويد ميزة هاي فيجن بالقدرة على تقدير كمية السعرات الحرارية الموجودة في مئة نوع من أنواع المواد الغذائية المختلفة، بحيث إذا شاهدت قطعة حلوى فإن بإمكانك توجه الكاميرا إليها ليرشدك إلى متجر إلكتروني يبيعها، كما ينطبق هذا الأمر على الأشياء أيضًا، إذ في حال وجدت منتج قد أعجبك، فإن الهاتف لن يكتفي بإعلامك بمكان شرائه، بل سيقترح عليك خيارات مماثلة.

ويقدم هاتف Huawei Mate 20 Pro للمستخدمين إمكانيات هائلة بإضافة هذه الميزة المدهشة إلى كاميرته، فهي تفتح الأبواب والآفاق للمعرفة والمعلومات المفيدة وترشدك إلى اكتشاف أشياء جديدة وتقريبك أكثر لتصل إلى ما تحتاج إليه ببساطة فائقة.