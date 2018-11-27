تكنولوجيا: في معرض Cairo ICT.. عايز تشتغل في شبكات الألياف الضوئية؟! اعرف التفاصيل هنا

ينوي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات، إلى تنظيم برنامج تدريبي مكثف للكوادر الفنية في مجال إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية (الفايبر)، بهدف تطوير القدرات الفنية والمهنية الخاصة بشبكات الألياف الضوئية بالاعتماد على الخبرات والموارد البشرية المصرية، لخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وخلال معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT، أكد د. غزالي عبد العاطي، ممثل المعهد القومي للاتصالات، لـ”مشبك”، أن المعهد تعاقد مع شركة كورننج العالمية للألياف الضوئية لتدريب المدربين في هذا المجال، بمقر المعهد بالقرية الذكية، كما قام التعاقد مع 20 مهندسا من خريجي الكليات والمعاهد العليا المتخصصة في هندسة الاتصالات، على أن يتم تدريبهم للعمل كمدربين، لتدريب وتأهيل 3000 من الفنيين في مجال إنشاء وصيانة شبكات الاتصالات بالألياف الضوئية.

وعن محتوى البرنامج التدريبي، قال غزالي: “ينقسم إلى مرحلتين، مرحلة الأساسيات، وفيها يمنح المتدرب المعرفة الأساسية بالمجال، والمرحلة الثانية التخصص، وسوف يتم تقسيم المتدربين إلى عدة تخصصات في المجال بهدف خلق المزيد من فرص العمل وجذب استثمارات تنموية داخلية وخارجية، وعلى المهتم بالمجال زيارة المعهد للتقديم”.