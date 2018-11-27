تكنولوجيا: Oppo تعقد إتفاقية لإستخدام الملكية الفكرية لنوكيا خلال السنوات القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنضم شركة Oppo لعمالقة تصنيع الهاتف في العالم في إستخدام براءة إختراع نوكيا خلال السنوات القادمة، حيث عقدت كلا الشركتين إتفاقية لترخيص حقوق الملكية الفكرية مؤخراً.

لم تكشف كلاً من Oppo ونوكيا عن بنود الإتفاقية التي جمعت بينهم مؤخراً، إلا أن وفقاً لهذه الإتفاقية من المقرر أن تحصل Oppo على ترخيص إستخدام براءة إختراع نوكيا في تقنية الإتصالات خلال السنوات القادمة.

وفي تصريحات Maria Varsellona من نوكيا، أكدت أن شركة Oppo واحدة من الشركات الرائدة في تصنيع الهاتف الآن، كما أكدت على ترحيب شركة نوكيا بعقد الإتفاقية مع العملاق الصيني وترخيص حقوق الملكية الخاصة بها.

يذكر أن هناك العديد من الشركات التي عقدت بالفعل إتفاقية لإستخدام تقنية نوكيا في الإتصالات، ومنها شركة سامسونج، وهواوي، وأيضاً Xiaomi ، واليوم تنضم Oppo التي تحصل على ترخيص لإستخدام براءة إختراع نوكيا لفترة 5 سنوات القادمة.

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