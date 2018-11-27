تكنولوجيا: الإصدار التجريبي من واجهة One يجلب وضع مخصص لتسجيل الفيديو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم سامسونج مجموعة من المميزات والتحسينات من خلال واجهة المستخدم One الجديدة، واليوم كشف عن ميزة جديدة في تطبيق الكاميرة مع وضع مخصص لتسجيل الفيديو.

يجلب الإصدار التجريبي من واجهة One UI مع نظام تشغيل Android Pie بعض التغييرات في تطبيق الكاميرة، حيث يأتي وضع مخصص لتسجيل الفيديو يحاكي ما تقدم ابل في هواتف الأيفون، حيث يختبر مستخدمي هواتف سامسونج تجربة التبديل من وضع التصوير إلى وضع تسجيل الفيديو بنفس التجربة المميزة لهواتف الأيفون.

وقد بدأ التغيير في تطبيق الكاميرة مع نظام Android Oreo الحالي، الذي يأتي بزر أحمر لتسجيل الفيديو يأتي إلى جانب زر shutter في التصميم الحالي لتطبيق الكاميرة.

أيضاً من المقرر مع تصميم تطبيق الكاميرة الجديد في واجهة One UI أن يتحول الزر الأحمر في تطبيق الكاميرة إلى زر يدعم التبديل بين التصوير بالكاميرة الخلفية إلى التصوير بالكاميرة الأمامية، أيضاً سيكون على مستخدمي Android Pie التبديل من وضع التصوير إلى وضع تسجيل الفيديو.

المصدر