تقرير جديد يقترح قدوم النسخة الأرقى من Galaxy S10 مع 12GB من الرام، و1TB من الذاكرة التخزينية

فاطمة أيت طالب - دبي - على ما يبدو، النسخة المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G من الهاتف Galaxy S10 ستكون أقوى مما كنا نتصور. يتوقع المحللون في مؤسسة GF Securities أن تضم هذه النسخة 12GB من الذاكرة العشوئية، وما يصل إلى 1 تيرابايت من الذاكرة الداخلية. هذا بالإضافة إلى شاشة واسعة بحجم 6.7 إنش، وأربع كاميرات في الخلف، فضلا عن كاميرتين في الأمام.

أشارت الشائعات السابقة إلى أن النسخة الأرقى من الهاتف Galaxy S10 ستضم 512GB من الذاكرة الداخلية. وبالتالي، هناك إحتمال أن تأتي هذه النسخة بالفعل مع 512GB من الذاكرة الداخلية ومع منفذ للذاكرة الخارجية MicroSD تتيح إمكانية زيادة ذاكرة الهاتف إلى 1 تيرابايت كما هو الحال الآن مع الهاتف Galaxy Note 9.

ومع ذلك، 12GB من الذاكرة العشوائية سيكون شيئًا متطرفًا للغاية، فجميع الهواتف الذكية التي تم الإعلان عنها حتى الآن تضم 10GB من الذاكرة العشوائية كحد أقصى مع العلم بأنها لم تصل بعد إلى السوق. وبطبيعة الحال، هذا القدر من الذاكرة العشوائية سيجعل الهاتف Galaxy S10 مناسب للأشخاص الذين يبحثون عن الإنتاجية، وخصوصا مع ميزة Samsung DeX.

وعلاوة على ذلك، فقد تردد في الفترة الماضية بأن النسخة الأرقى من الهاتف Galaxy S10 ستضم واجهة خلفية مصنوعة من السيراميك بدلا من الزجاج، على الرغم من أنه ستكون هناك نسخة من الهاتف Galaxy S10 ستضم واجهة خلفية مصنوعة من الزجاج.

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