Nokia و Oppo توقعان إتفاقية متعددة السنوات لترخيص براءات الإختراع

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Nokia اليوم أنها وقعت إتفاقية ترخيص متعددة السنوات لبراءات الإختراع مع شركة Oppo الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية. ولم تكشف الشركة الفنلندية عن التفاصيل حول الإتفاقية، ولكن يبدو أن شركة Oppo ستصبح قادرة على إستخدام العديد من براءات الإختراع الأساسية في مجال الإتصالات اللاسلكية التابعة لشركة Nokia علمًا أن هذه الأخيرة تعد أكبر حامل لبراءات الإختراع الأساسية ذات الصلة بالأجهزة المحمولة.

صرحت السيدة Maria Varsellona، والتي تشغل منصب رئيسة قسم Nokia Technologies في شركة Nokia بالقول : ” Oppo هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية و Nokia يسرها أن ترحب بها كمرخص لها. تؤكد هذه الاتفاقية كذلك على برنامج الترخيص العالمي لشركة Nokia “.

مع هذه الصفقة، سوف تنضم شركة Oppo إلى كل من Samsung و Xiaomi و Huawei التي قررت بدورها إستخدام الملكية الفكرية لشركة Nokia في السنوات الخمس المقبلة.