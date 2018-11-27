شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبراء القانون فى الصين يطالبون بتعديل التشريعات لتشمل الجرائم الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا خبراء قانونيون فى الصين إلى تعديل القوانين وإصدار تشريعات جديدة تغطى الجرائم الرقمية الناشئة، وسد الثغرات فى القوانين الصينية الحالية فى ظل الزيادة الكبيرة فى معدل الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.

ونقلت صحيفة (تشاينا ديلى) الصينية عن أكاديميين ومحامين قولهم "إنه مع استمرار ازدهار الأنشطة والأعمال التجارية عبر الإنترنت، يواجه ضباط الشرطة أنواعا جديدة من الجرائم الإلكترونية، بعضها لم يشهد له مثيلا فى أى مكان من قبل، لاسيما أن القوانين الحالية وضعت إبان الحقبتين الزراعية والصناعية".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التوصية جاءت فى مؤتمر قانون الإنترنت لعام 2018، والذى عقد فى هانجتشو بمقاطعة تشجيانج هذا الأسبوع.

وقال ليانج جينلين أستاذ القانون فى جامعة بكين "فى عصر المعلومات، ينبغى أن نفكر فى القانون الجنائى وإعادة بنائه، لأن التشريع من العصور الماضية فشل فى توثيق بعض أنواع السلوك غير القانونى الجديد".

ومن أمثلة الجرائم الرقمية، الغش المالى والتجارى وبيع سلع مزيفة والتحرش الجنسى بالقاصرين، وما يسمى "مزرعة النقرات" أو "مزارع الضغطات" الإلكترونية من خلال مجموعة كبيرة من النقرات غير الحقيقية لتسجيل إعجاب وتستخدم لتعزيز شعبية أى شىء على الإنترنت بشكل مزيف.