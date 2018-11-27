الإمارات | تضرر منازل وازدحامات مرورية وتوقف 3000 قارب صيد بسبب الأمطار .. استمرار اضطراب البحر في الخليج العربي .. وهذه هى حالة الطقس

الموجز - إعداد - محمد علي هاشم

جولة صباحية نتابع فيها أهم ما نشر حول حالة الطقس وتوقعات الأرصاد في الإمارات .

تضرر منازل وازدحامات مرورية وتوقف 3000 قارب صيد بسبب الأمطار

أدى هطول الأمطار الغزيرة، أمس، إلى عرقلة حركة السير والتسبب بازدحامات شديدة، في مختلف المناطق والشوارع الحيوية في إمارتي الشارقة وعجمان، فيما رفعت بلدية الشارقة درجة الاستعداد للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الدولة، مؤكدة أن جميع فرق عملها كانت موجودة في الميدان، للتعامل مع تجمعات المياه، ومتابعة جميع البلاغات التي ترد عبر الخط الساخن.

وفي رأس الخيمة، تسببت الأمطار في فيضان الأودية، وتضرر منازل في 10 مناطق سكنية، وسقوط أشجار على كورنيش القواسم وأعمدة وانهيار بعض الطرق، وتعطيل الإشارات المرورية.

فيما سجلت دبي ارتفاع مستوى تجمعات المياه في أكثر من منطقة، وأكدت بلدية دبي أنها عملت بشكل مكثف لسحب المياه في كل أرجاء الإمارة، من خلال 60 محطة، ضمن شبكة أنابيب يصل طولها الإجمالي إلى 1.75 مليون متر.

وكشفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أنها تعاملت، حتى منتصف نهار أمس، مع 49 بلاغاً، منها 20 حادث سيارة، و29 حالة إصابة، وفق تقرير رسمي صادر من المؤسسة أمس.

وتلقت إدارة مركز القيادة والسيطرة، في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، 2566 مكالمة هاتفية، وسجلت 147 بلاغاً حول وقوع حوادث مرورية من الساعة السادسة وحتى العاشرة من صباح أمس، بسبب الأحوال الجوية.

إلى ذلك.. تسببت الأمطار في توقف جميع مراكب الصيد في أبوظبي، والساحل الشرقي والبالغ عددها أكثر من 3000 قارب صيد عن نزول البحر، حفاظاً على سلامة الصيادين، فيما شهدت أسواق الأسماك ارتفاعاً في الأسعار راوح بين 30 و50% في بعض الأنواع المحلية.(المصدر)

"الوطني للأرصاد": استمرار اضطراب البحر في الخليج العربي

أكد المركز الوطني للأرصاد استمرار اضطراب البحر في الخليج العربي بسبب الرياح الشمالية الغربية النشطة السرعة.

وأضاف المركز، في بيان له اليوم، أن ارتفاع الموج يتراوح بين 4 إلى 6 ويصل إلى 7 أقدام في العمق وذلك حتى الساعة الواحدة بعد ظهر غدٍ الثلاثاء.(المصدر)

الأرصاد": الأمطار مستمرة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة

توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي على معظم المناطق، لافتاً إلى أن الدولة تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي على معظم المناطق الشمالية والشرقية يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا ، وتتأثر المناطق الغربية بامتداد مرتفع جوي.

وشهدت معظم مناطق الدولة، اليوم طقس غائم مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق مختلفة مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً، خاصة شمالاً وعلى السواحل، فيما نشطت الرياح المثيرة للغبار والأتربة أحياناً مع حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، التي تراوحت ما بين 11 درجة في المناطق الجبلية إلى 27 درجة في المناطق الداخلية.

وأوضح المركز أنه خلال ساعات المساء قد تقل كميات السحب تدريجيا، فيما تظل الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح من 25 إلى 40 كم/س، وتصل إلى 60 كم/س على المناطق المكشوفة والبحر الذي يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس الغد سيظل غائم جزئياً بوجه عام خاصة شمالاً وشرقاً، مع استمرار فرص سقوط بعض الأمطار، منوهاً إلى حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وذكر أن الرياح ستكون شمالية غربية، مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة نهاراً، تتراوح سرعتها من 20 إلى 35 كم/س، تصل إلى 45 كم/س خاصة على البحر الذي يكون شديد الاضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان.

وأرجع المركز أسباب التقلبات الجوية إلى تأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر يتزامن معه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوباً بكتلة هوائية باردة من الشمال الغربي.

وذكر المركز أن هذا المنخفض يؤدي إلى تأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي، حيث يستمر تكون السحب على مناطق متفرقة من الدولة مع تطور بعضها إلى سحب ركامية يصاحبها سقوط الأمطار، كما تعمل الجبال الشرقية والشمالية من الدولة على تطور السحب الركامية الممطرة لتكون متفاوتة الشدة مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً(المصدر)