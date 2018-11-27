تكنولوجيا: تسريبات مصورة لهاتف Lenovo Z5s مع ثلاث كاميرات خلفية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث التسريبات المصورة لهاتف Lenovo Z5s الذي يضم إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، مع توقعات برقاقة معالج Snapdragon 8150 في الهاتف.

تستعد شركة لينوفو لإطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية المميزة، حيث من المقرر وفقاً للتسريبات أن يأتي هاتف Lenovo Z5s مع إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية.

ويأتي هذا الإصدار من لينوفو بعد إطلاق الشركة Z5، وZ5 Pro مؤخراً، إلا أن الإصدار Z5s القادم من نفس السلسة يقدم من لينوفو بمواصفات أعلى، حيث أشارت التسريبات السابقة إلى أن الهاتف يضم رقاقة معالج كوالكوم المميزة Snapdragon 8150.

كما رصد هاتف Z5s في النموذج الذي يحمل رمز L78071 بعد أن حصل على شهادة من وكالات TENAAو 3C و أيضاً MIIT في الصين، حيث يتميز بشاشة 6.3 إنش، مع بطارية بقدرة 3210 mAh وتصميم يضم النتوء العلوي في الشاشة.

أيضاً يأتي هاتف Lenovo Z5s بقياسات 156.7 في 74.5 في 7.8مم، ومن المتوقع أن تتميز الكاميرة الثلاثية في الهاتف بالمواصفات ذاتها التي قدمت من هواوي، لذا نترقب الإعلان الرسمي من لينوفو لنتعرف بشكل أوضح على مواصفات الهاتف المميز القادم من لينوفو.

المصدر