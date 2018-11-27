آبل تعيد إنتاج iPhone X بسبب المبيعات المنخفضة للهاتفين iPhone XS و iPhone XS Max

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت هناك في الأونة الأخيرة العديد من التقارير التي ذكرت بأن مبيعات هواتف iPhone الجديدة ليست جيدة بقدر ما كانت تأمله شركة آبل. والآن، نحن هنا مع تقرير جديد يقول بأن شركة آبل إستأنفت إنتاج الهاتف iPhone X بسبب إنخفاض مبيعات iPhone XS و iPhone XS Max.

سمعت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية من مصادرها الخاصة أن مبيعات iPhone XS و iPhone XS Max اللذان تم إطلاقهما قبل شهرين كانت أقل من توقعات شركة آبل، لذا فقد قررت الشركة البدء من جديد بإنتاج iPhone X الذي أطلقته في العام الماضي. وقد قامت الشركة على ما يبدو بهذا بسبب إتفاق مع شركة سامسونج يقضي بشراء كمية معينة من شاشات OLED من هذه الأخيرة.

نظرًا لأن طرازات iPhone الجديدة لم تحقق تلك المبيعات التي كانت تأملها شركة آبل وبلوغ العتبة المنصوص عليها في الإتفاقية مع شركة سامسونج، فقد قررت شركة آبل إعادة الهاتف iPhone X إلى خطوط الإنتاج لحل هذه المشكلة. وجدير بالذكر هنا أن شركة آبل توقفت عن بيع iPhone X عندما تم إطلاق الهاتفين iPhone XS و iPhone XS Max في شهر سبتمبر الماضي.

ويقال بأن قرار إستئناف إنتاج iPhone X يستند على عملية التصنيع الرخيصة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تقوم فيها شركة آبل بذلك، فقد سبق للشركة أن واصلت إنتاج الطرازات القديمة من iPhone، حتى عندما كانت الطرازات الجديدة تحصد مبيعات جيدة. وبغنى عن القول، فلحد الآن لم تؤكد شركة آبل أو تنفي التقرير حول إعادة الهاتف iPhone X إلى خطوط الإنتاج.