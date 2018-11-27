LG تسجل براءة إختراع جديدة لهاتف ذكي مزود بـ 16 كاميرا في واجهته الخلفية

فاطمة أيت طالب - دبي - نحن على يقين من أن الكثيرون إعتقدوا بأن شركة Huawei قد بالغت كثيرًا عندما أطلقت هاتفًا ذكيًا بثلاث كاميرات في الخلف. ومع ذلك، ردت عليها شركة سامسونج بإطلاق هاتف ذكي مزود بأربع كاميرات في الخلف، ولكن إذا طبقت شركة LG ما تفكر فيه الآن، فقد نرى هاتفًا ذكيًا من الشركة مزودًا بـ 16 كاميرا في واجهته الخلفية.

في الواقع، لقد تم في الأونة الأخيرة إكتشاف براءة إختراع جديدة من شركة LG تصف هاتف ذكي يحتوي على 16 كاميرا في واجهته الخلفية. وعلى ما يبدو، قررت شركة LG إستخدام هذا العدد الكبير من الكاميرات لأن ذلك سيسمح للمستخدم بإلتقاط المعلومات من زوايا متعددة.

ما يعنيه هذا هو أنه يمكن أن يساعد في إنشاء الأفلام الثلاثية الأبعاد بدقة أعلى والتلاعب بالصور عن طريق تحريك العنصر أو استبداله. في الواقع، تهتم الفيسبوك بمثل هذه التجربة من خلال السماح للمستخدمين برفع الصور الثلاثية الأبعاد الملتقطة بإستخدام هواتف iPhone الجديدة من آبل، حيث يمكن للمستخدمين إلى حد ما تجربة الصور في بيئة ثلاثية الأبعاد ومشاهدة الزوايا التي قد لا تكون متاحة على الصور العادية.

ومع ذلك، هذه ليست سوى براءة اختراع، لذلك ليس هناك ما يؤكد بأن شركة LG ستجعلها حقيقة. نعتقد أنه قد يكون من الصعب تصميم مثل هذا الجهاز دون أن يكون قبيح المظهر، ولكن ماذا تعتقدون يا رفاق؟ هل تعتقدون أن الهواتف الذكية مثل هذا الذي إستعرضته شركة LG في براءة الإختراع هذه ستكون جزءًا من مستقبلنا؟