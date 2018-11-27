آبل قد تقوم بخفض سعر الهاتف iPhone XR في اليابان، وفقًا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كانت التقارير صحيحة، فمن الواضح أن مبيعات iPhone ليست على ما يرام. حتى الهاتف iPhone XR الذي أشاد به العديد من المحللين وتوقعوا أن يحصد مبيعات ضخمة لم ينجح في إقناع عدد كبير من المستهلكين، لدرجة أن شركة آبل قد تضطر للقيام بشيء نادرًا ما كانت تقوم به، وهو خفض الأسعار.

كشف تقرير من صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أنه بناءً على المعلومات التي قدمت لها من قبل مصادرها، يبدو أن شركة آبل تستعد لخفض أسعار الهاتف iPhone XR في اليابان. لم يذكر التقرير كم سيكلف iPhone XR بعد الخصم، ولكن لإعطاء بعض السياق، فسعر الهاتف iPhone XR يبدأ حاليًا من 750 دولار أمريكي، وهذا ما يعني بأنه أرخص بنحو 200 دولار أمريكي من iPhone XS.

كما قلنا، من النادر جدًا أن تقوم شركة آبل بخفض أسعار منتجاتها الجديدة، وإذا كان التقرير صحيحًا، فهذا أمر مثير للقلق. لاحظ أيضًا أن إقدام شركة آبل على خفض سعر iPhone XR في اليابان لا يضمن أن تقوم بالشيء نفسه في الأسواق الأخرى، لذلك لا تجعل آمالك مرتفعة للغاية.

تقرير الصحيفة الأمريكية إقتبس أيضًا من المستهلكين اليابانيين أنه في حين يعد iPhone XR أرخص، فهو لا يزال مرتفعًا مقابل التضحيات التي يقدمها المرء من حيث الكاميرا والشاشة والمكونات الأخرى.