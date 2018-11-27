شركة Logitech تعرض 2 مليار دولار أمريكي للإستحواذ على شركة Plantronics

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن شركة Logitech تسعى إلى توسيع إمبراطوريتها إلى أبعد من ذلك. لم يمضي سوى بضعة أشهر منذ أن أكدت الشركة أنها ستقوم بالإستحواذ على شركة Blue Microphones. والآن، نحن هنا مع تقرير جديد يقول بأن شركة Logitech مهتمة أيضًا بالإستحواذ على شركة متخصصة في صناعة السماعات تدعى Plantronics، وقد تقدمت بعرض تبلغ قيمته 2.2 مليار دولار أمريكي للشركة.

وأفادت وكالة الأنباء رويترز أن شركة Logitech تجري محادثات للإستحواذ على Plantronics، وهي شركة أمريكية تصنع سماعات أذن بتقنية البلوتوث وسماعات للألعاب. إذا تم التوصل إلى صفقة، فستكون هذه أكبر عملية استحواذ لشركة Logitech على الإطلاق، وستسلط الضوء على جهودها لزيادة تنويع أعمالها.

وقد عرضت Logitech أكثر من 2.2 مليار دولار أمريكي على شركة Plantronics. إذا انتهت المفاوضات بنجاح، يمكن أن يتم الإعلان الرسمي عن هذه الصفقة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ومع ذلك، تحذر المصادر المذكورة في التقرير أنه من الممكن أيضًا أن تنتهي المحادثات دون توقيع أي اتفاق.

ورفضت شركة Plantronics التعليق على الأمر عندما وصل إليها الكاتب في حين لم تستجب Logitech لطلبه للحصول على تعليق. إحدى الأسباب التي قيل بأنها دفعت شركة Logitech لإجراء محادثات مع شركة Plantronics للتوصل إلى صفقة هي الجهد المبذول لتخفيض تكاليف التصنيع والحد من تأثير تعريفة إدارة ترامب على الواردات من الصين إلى الولايات المتحدة.